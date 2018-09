Muere arrollada en NY madre de joven supuestamente asesinada por MS-13

Una madre de Nueva York que el presidente Donald Trump mencionó en su discurso del Estado de la Unión en su campaña contra la pandilla MS-13 murió tras ser atropellada en el sitio donde hay un monumento a su hija asesinada luego de discutir con la conductora.

Evelyn Rodriguez fue arrollada alrededor de las 4 de la tarde en Brentwood, cerca de donde hace dos años fue hallado el cuerpo golpeado y acuchillado de su hija Kayla Cuevas, de 16 años, señaló la policía. Nisa Mickens, de 15 años y amiga de Cuevas, también fue asesinada.

La comunidad es el epicentro de la lucha contra la violencia de la MS-13 en Long Island.

Rodríguez y la conductora, pariente de una persona que vive cerca del monumento conmemorativo, estaban discutiendo sobre la ubicación del mismo, señaló la policía. Rodríguez, de 50 años, y otra persona fueron vistas de pie en la calle gritándole a la conductora de la camioneta deportiva antes de que ésta acelerara y la arrollara.

El canal televisivo News 12 Long Island transmitió un video de la discusión, pero no mostró cuando Rodriguez fue atropellada.

La conductora, que resultó ilesa, se quedó en el lugar y llamó al teléfono de emergencias 911, señaló la policía. Su nombre no ha sido dado a conocer.

“Mis pensamientos y oraciones están con Evelyn Rodriguez esta noche, así como con su familia y amigos. #RIPEvelyn”, afirmó Trump en un tuit.

Hasta ahora no hay evidencia de que el hecho esté vinculado con la MS-13 ni de que haya sido una represalia de la pandilla, dijo a The Associated Press un funcionario policial que habló a condición de guardar el anonimato porque carece de autorización para declarar sobre una investigación en curso.

El representante republicano Peter King, que había trabajado con Rodriguez en un anuncio de campaña, se dirigía a una vigilia en el sitio donde está el monumento conmemorativo cuando se enteró que ella había sido atropellada. Dijo que sucedió aproximadamente una hora antes de que comenzara la ceremonia.

“Es una tragedia increíble”, declaró King a la AP. “Todo el mundo está conmocionado. ¿Qué más podría pasarle a una mujer?”

El gobernador Andrew Cuomo elogió “el enorme valor” de Rodriguez y le ordenó a la Policía Estatal que apoye en la investigación en torno a su muerte.

Tim Sini, fiscal de distrito del condado Suffolk que se desempeñaba como comisionado de policía cuando Cuevas y Mickens fueron asesinadas, dijo que Rodriguez era “una de las personas más fuertes” que jamás ha conocido y que está muy triste por su muerte.

“Era una activista apasionada en pro de su ciudad natal de Brentwood y era intrépida en su lucha para poner fin a la violencia causada por la MS-13 para asegurar que otros padres nunca tengan que soportar el dolor que ella sufrió”, afirmó Sini.

Rodríguez habló contra la pandilla y contra el distrito escolar local después de que Cuevas y Mickens fueran atacadas con machetes y bates de béisbol. El cuerpo de Mickens fue hallado cerca de una escuela primaria el 13 de septiembre de 2016, y el de Cuevas fue encontrado al día siguiente a unos cientos de metros de distancia.

Los presuntos homicidas de la joven fueron arrestados junto con aproximadamente una docena de otros miembros de la MS-13 y enfrentan cargos por homicidio que podrían derivar en la pena de muerte.

Rodriguez estuvo acompañada por el padre de Cuevas, Freddy Cuevas, y los padres de Mickens en el discurso sobre el Estado de la Unión en enero, y se sentó junto a Trump y King en un foro sobre la violencia de las pandillas efectuado en Long Island en mayo.