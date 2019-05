Muere a los 97 años la actriz y cantante Doris Day

Doris Day, la cantante y actriz de voz dulce cuyos dramas de cine, musicales y comedias de sexo inocentes la convirtieron en una de las mejores estrellas en las décadas de 1950 y 1960 y entre las actrices de cine más populares de la historia, ha fallecido. Tenía 97 años.

Doris Day Animal Foundation confirmó que Day murió el lunes temprano en su hogar de Carmel Valley, California. La fundación dijo que estaba rodeada de amigos cercanos.

"Day había gozado de una salud física excelente para su edad, hasta hace poco que contrajo un caso grave de neumonía, que resultó en su muerte", dijo la fundación en un comunicado enviado por correo electrónico.

Con su lúcido contralto, su belleza y su brillante sonrisa, fue una de las mejores generadoras de taquilla y conocida por películas como "Pillow Talk" y "That Touch of Mink" y por canciones como "Whatever Will Be, Will Be". (Que Será, Será) de la película de Alfred Hitchcock “The Man Who Knew Too Much”.

Pero con el tiempo, se convirtió en algo más que un nombre sobre el título: hasta su alegre y aliterado nombre artístico, representó un momento de inocencia y amor de categoría G, un mundo paralelo a su contemporánea Marilyn Monroe. El chiste, atribuido tanto a Groucho Marx como al actor y compositor Oscar Levant, era que habían conocido a Day "antes de que ella fuera virgen".

En "Pillow Talk", estrenada en 1959 y su primera de tres películas con Rock Hudson, con orgullo se encontró con lo que llamó "lo contemporáneo en mí". Su libro de 1976, "Doris Day: Her Own Story" hizo una crónica de sus problemas de dinero y tres matrimonios fallidos, en contraste con la feliz publicidad de su carrera en Hollywood.

"Tengo la desafortunada reputación de ser Miss Goody Two-Shoes, la Virgen de Estados Unidos, y todo eso, así que me temo que a algunas personas les sorprenda que diga esto, pero creo firmemente que no hay dos personas que deban casarse hasta que hayan vivido juntos", escribió.

Nunca ganó un Premio de la Academia, pero Day recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en 2004, cuando George W. Bush lo declaró "un buen día para Estados Unidos cuando Doris Marianne von Kappelhoff de Evanston, Ohio, decidió convertirse en artista".

En los últimos años, pasó gran parte de su tiempo abogando por los derechos de los animales. Aunque se retiró del mundo del espectáculo desde la década de 1980, aún tenía muchos seguidores y una colección de canciones inéditas de 2011, "My Heart", llegó al top 10 en el Reino Unido. El mismo año, recibió el galardón honor de toda una vida de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles. Amigos y simpatizantes cabildearon durante años para conseguirle un Oscar honorífico.