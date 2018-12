Mueller: El FBI no es el culpable de las declaraciones falsas de Flynn

La oficina del fiscal especial rechazó el viernes las acusaciones de que el FBI actuó inapropiadamente, en su entrevista, al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn, afirmando que él aceptó por su cuenta reunirse con oficiales federales y no necesitó una advertencia que era contra la ley mentirles.

El comentario del fiscal especial Robert Mueller llega cuatro días después de que Flynn fue sentenciado por los cargos de mentir al FBI sobre su conversación con el entonces embajador de Rusia en EE.UU. Responde a un memorando de sentencia presentado esta semana por los abogados de Flynn que dice que el FBI no le advirtió que era ilegal mentir. También sugiere que los agentes lo disuadieron de tener un abogado presente.

Pero los fiscales con la oficina de Mueller rechazan esos argumentos.

Ellos dicen que Flynn mintió en varias oportunidades a los oficiales de la Casa Blanca sobre su diálogo con el embajador Sergey Kislyak y simplemente repitió esas falsedades cuando el FBI se le acercó el 24 de enero de 2017. Afirman que Flynn aceptó reunirse con el FBI sin un abogado presente y, a diferencia de otros acusados en la investigación de Mueller, tenía suficiente experiencia en gobierno para entender las consecuencias de mentir y "la importancia de información precisa para tomar decisiones en áreas de seguridad nacional".

"Un asesor de seguridad nacional en funciones, ex jefe de una agencia de inteligencia, teniente general retirado, un veterano de las fuerzas armadas con 33 años de experiencia sabe que no debería mentirle a un agente federal", afirman los fiscales de Mueller. "Él no necesita ser advertido que es un crimen mentirle a un agente federal para saber la importancia de decirles la verdad".

Los partidarios de Flynn se han apoderado del hecho de que el agente del FBI que lo interrogó no detectó ninguna señal de mentira durante la entrevista. Pero los fiscales dices que eso no cambia el hecho "de que en efecto estaba mintiendo y, a sabiendas, hizo declaraciones falsas a agentes del FBI en una investigación de seguridad nacional".

Ni los fiscales ni los abogados de la defensa buscan tiempo en prisión para Flynn en su sentencia el martes.