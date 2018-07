Mueller busca inmunidad para 5 testigos en el caso Manafort

El fiscal especial en la investigación de la interferencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, solicitó inmunidad para cinco testigos potenciales en el próximo juicio del ex presidente de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort.



Las cinco personas indicaron que no testificarán ni proporcionarán otra información "sobre la base de su privilegio contra la autoincriminación'', dijo la oficina de Mueller a un juez federal en Virginia en una presentación ante el tribunal el martes.



Como resultado, los fiscales están pidiendo a un juez que obligue a su testimonio, bajo condición de inmunidad, al próximo juicio de fraude bancario y fiscal de Manafort. Están solicitando lo que se conoce como "inmunidad de uso", lo que significaría que los fiscales no podrían usar las declaraciones de los testigos contra ellos a menos que hicieran declaraciones falsas.



Los fiscales no nombraron a los posibles testigos porque no han sido identificados públicamente como involucrados en el caso. Las mociones que proporcionan más información sobre ellas se archivaron bajo sello, y los fiscales le pidieron a un juez que deje la información de esa manera a menos y hasta que los testigos sean llamados a declarar.



Se espera que el juicio de Manafort, el primero surgido de la investigación de Mueller sobre la posible coordinación entre Rusia y la campaña de Trump, comience la próxima semana.



También el martes, el Juez de Distrito de los Estados Unidos T.S. Ellis negó la solicitud de Manafort de trasladar el juicio desde Alexandria, en la región de Washington, D.C., a la ciudad de Roanoke, en el sudoeste de Virginia, con menos población.



Los abogados de Manafort dijeron que la extensa cobertura de los medios informativos previos al juicio en la región de Washington había interferido con el derecho de Manafort a un juicio justo. También dijeron que los potenciales jurados en el área tenían muchas más probabilidades de haber votado por Hillary Clinton que por Trump en las elecciones de 2016.



Pero Ellis rechazó ese argumento el martes, diciendo que la atención de los medios en el caso sería la misma en Alexandria "como lo sería en Roanoke, Kansas City o Dallas".



Dijo que no había evidencia de que los jurados potenciales en la región fueran políticamente parciales, y que, en cualquier caso, las inclinaciones políticas de los jurados por sí mismas no son evidencia de que no puedan considerar un caso de manera justa.



"Sería inapropiado que los tribunales procesen juicios en todo el país en casos de este tipo hasta que se encuentre un distrito donde las opiniones políticas de un acusado sean compartidas por al menos tantas personas en el distrito como aquellas con opiniones contrarias", escribió Ellis.