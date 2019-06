Fiscal especial Mueller acepta declarar ante el Congreso el 17 de julio

El fiscal especial estadounidense, Robert Mueller, aceptó presentarse ante dos paneles en el Congreso para dar testimonio sobre su investigación en el caso de la interferencia rusa durante las elecciones en 2016 y responder preguntas de los legisladores sobre su reporte final.

En un comunicado conjunto divulgado el miércoles por los comités de Inteligencia y de Justicia de la Cámara de Representantes de EE.UU. anunciaron que Mueller aceptó comparecer el próximo 17 de julio.

“Los estadounidenses han pedido escuchar directamente al fiscal para poder entender lo que él y su equipo examinaron, destaparon y determinaron sobre los ataques de Rusia a nuestra democracia”, así como su relación con la campaña del presidente Donald Trump, apuntaron los comités en el comunicado.

Después del silencio de Mueller durante sus dos años de investigación que llevó a la revelación de un reporte final, esta audiencia se convertiría en la más esperada en años. Robert Mueller nunca respondió a los enojados ataques públicos del presidente Donald Trump ni se unió personalmente a sus fiscales en la corte ni realizó a nuncios de cargos criminales del equipo.

Su única declaración pública la realizó el mes pasado cuando frente al podio del Departamento de Justicia anunció su partida, y trató de explicar su decisión de no acusar a Trump de conducta criminal. También notificó a los legisladores que nunca tuvo la intención de decir más de lo que escribió en el informe de 448 páginas.



"Escogimos esas palabras con cuidado y el trabajo habla por sí mismo'', dijo Mueller el 29 de mayo."No daría información más allá de lo que ya es público en apariencia ante el Congreso".

En el informe publicado en abril, Mueller concluyó que no había pruebas suficientes para establecer una conspiración entre la campaña presidencial de Trump y Rusia, que fue la pregunta original que inició la investigación. Pero también dijo que no podía exonerar a Trump en la obstrucción de la justicia. El informe examinó varios episodios en los que Trump intentó influir en la investigación.



Los demócratas dicen que ahora es tarea del Congreso evaluar los hallazgos del informe. Es probable que los legisladores confronten a Mueller sobre por qué no llegó a una conclusión firme sobre la obstrucción de la justicia.

También es probable que busquen su reacción ante una incesante crítica del presidente y le pidan su opinión personal sobre si Trump habría sido acusado de no ser el comandante en jefe.