MTV: la pareja perfecta y sexualmente fluida

ARE YOU THE ONE?

MTV transmitirá lo que dice que es el primer programa de reality en el que todos los participantes se identifican como sexualmente fluidos.

"Are You The One?" saldrá al aire en junio con 16 hombres y mujeres de unos 20 años, quienes experimentarán cambios en su atracción hacia hombres o mujeres, o ambos, dijo MTV.

La octava temporada del show en el que solteros esperan encontrar la pareja perfecta, será el primer programa de citas con un reparto sexualmente fluido y un premio en efectivo de $ 1 millón.

Según el canal de televisión por cable, el programa incluirá temas como el descubrimiento de la identidad sexual y de cómo encontrar el amor cuando se es sexualmente fluido.

La nueva temporada de “Are you the one? se estrena en MTV el 26 de junio.

FAMA, EL MUSICAL

“Fama el musical”, de Luis Salgado, estará en el Teatro GALA de Washington hasta el 9 de junio

El espectáculo, conocido más por la película, la serie de televisión y el musical en Broadway, ahora se puede apreciar en un espacio teatral diverso y multicultural en la capital estadounidense.

Salgado tuvo que hacer cambios drásticos en los papeles de los protagonistas a través de los cuales plantea temas como el ser dominicano y judío dentro de la comunidad hispana, los retos y trabajos de los inmigrantes recién llegados, las relaciones maestro-alumno y cómo puede un padre lidiar con un hijo que consume drogas.

El anterior trabajo de Salgado con GALA “In the Heights” obtuvo nueve premios Helen Hayes, el mayor reconocimiento al teatro y las artes en la ciudad de Washington.

WEST SIDE STORY REIMAGINED

La Asociación de Periodistas de Jazz de EE.UU. (JJA, por sus siglas en inglés) anunció que el “West Side Story Reimagined”, de Bobby Sanabria y su Multiverse Big Band, obtuvo el reconocimiento de Disco de Jazz del Año.

Los JJA Jazz Awards, otorgados anualmente desde 1997, honran la excelencia en la creación de música de jazz, grabaciones y periodismo.

Sanabria y su conjunto de 21 piezas (nominados a varios Grammy) re-plantean la obra maestra de Leonard Bernstein en esta nueva partitura de jazz latino instrumental.