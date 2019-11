Mr. Rogers: un mensaje de bondad y agradecimiento

21 BRIDGES

Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana en EE. UU. Comenzamos con “21 bridges”, película en la que un detective de Nueva York descubre una conspiración y se dedica a perseguir dos jóvenes asesinos de policías.

Las autoridades deciden tomar medidas extremas cerrando los 21 puentes de Manhattan para evitar que los sospechosos escapen.

Con Chadwick Boseman, Sienna Miller, J. K. Simmons y Keith David dirigidos por Brian Kirk.

Frozen II

"Frozen II" es la continuación de las aventuras de Elsa, Anna, Kristoff, Olaf y Sven,

En "Frozen", Elsa temía que sus poderes fueran demasiado para el mundo. Ahora, debe esperar que sean suficientes.

La banda sonora incluye ocho canciones originales como "Into the Unknown", en el que Idina Menzel intenta recrear la magia de "Let It Go", de 2013, así como la balada "Lost in the Woods ".

CITIZEN K

También se estrena en EE. UU. el documental "CITIZEN K" (escrito y dirigido por Alex Gibney) una mirada a la Rusia postsoviética desde la perspectiva de Mikhail Khodorkovsky, un ex oligarca convertido en disidente político.

Tras la disolución de la URSS, Khodorkovsky pudo acumular una fortuna en financiamiento y producción de petróleo y se convirtió en el hombre más rico de Rusia.

Pero cuando acusó de corrupción al régimen de Putin, Khodorkovsky fue arrestado, sus bienes incautados y, luego de una serie de juicios, sentenciado a más de diez años de prisión.

A beautiful day in the neighborhood

En la semana previa al Día de Acción de Gracias, Tom Hanks llega nuevamente al cine. En esta ocasión, haciendo el papel del recordado anfitrión televisivo Fred Rogers.

Dirigida por Marielle Heller, a Tom Hanks lo acompañan Matthew Rhys, de la exitosa serie de tv “The Americans”, Enrico Colantoni, y Chris Cooper.