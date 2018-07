Mortal terremoto estremece isla turística de Indonesia

La cifra de muertos por el terremoto de magnitud 6,4 en la región indonesia de Lombok, Bali y Sumbawa ha aumentado a 14 con 162 heridos.

Miles de casas fueron dañadas, pero el distrito de East Lombok fue particularmente golpeado. Los informes dicen que más de mil casas solo en esa área fueron destrozadas.

El sismo poco profundo de 7 kilómetros de profundidad azotó el popular destino turístico la madrugada del domingo, despertando a la gente de sus camas y enviándolas a las calles y campos abiertos para evitar el colapso de los edificios.

Se está llevando a cabo una operación de rescate para encontrar y evacuar a 826 escaladores del monte Rinjani en la isla de Lombok, incluidos cientos de extranjeros. Las autoridades dicen que 115 turistas y escaladores extranjeros ya han sido evacuados de la montaña.

Funcionarios dicen que la región ha experimentado 124 réplicas hasta el momento, pero no se desencadenó un tsunami.

Los terremotos son comunes en Indonesia porque se asienta en el Anillo de Fuego del Pacífico, un arco de volcanes y fallas alrededor de la cuenca del Pacífico.

