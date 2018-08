Ministro Seguridad Costa Rica: "No vamos a permitir transgresiones a la ley"

“No toleraremos actos de violencia ni alteraciones al orden público. Todos debemos respetar la ley, independientemente de nuestra nacionalidad”, advirtió el Ministro de Seguridad de Costa Rica, Michael Soto, al anunciar que 44 personas fueron detenidas el sábado por la noche en un parque de la ciudad donde se reúnen nicaraguenses.

Soto y el Ministro de Comunicación de Costa Rica ofrecieron una conferencia de prensa en San José, para dar un balance de las manifestaciones violentas en el Parque La Merced, conocido también como Parque Nica por ser el lugar de reunión tradicional de nicaraguenses en la ciudad.

Un grupo de provocadores convocados en las redes sociales acudió al Parque La Merced el sábado por la noche, con el objeto de provocar y eventualmente agredir a los nicaraguenses reunidos en el lugar, muchos de los cuales son personas que han llegado recientemente a Costa Rica huyendo de la inestabilidad en su país.

La policía, que actuó cuando la situación se tornó violenta, dijo el ministro Soto, cerró el parque indefinidamente, aunque explicó que volverá a reabrirlo con presencia permanente de las fuerzas del orden a fin de evitar nuevas alteraciones del orden público, delitos y que se atente contra las personas.

Además de los 44 detenidos, de los cuales 38 son costarricenses y 6 son menores de edad, fueron confiscadas armas blancas como cuchillos y machetes, así como bates y bombas molotov. Varios de los detenidos tienen antecedentes penales, indicó el ministro.

"Los detenidos a raíz de estos lamentables hechos de violencia están acusados de provocar daños a las unidades policiales, agresiones contra varias personas y posesión de armas”, precisó Soto.

Según explicó Randall Picado al diario La Nación, " Los manifestantes llegaron, cantaron el himno y colocaron una bandera, pero de pronto un grupo de ellos comenzó a caminar alrededor del parque cantando canciones xenofóbicas contra los nicaraguenses...Y cualquier nicaraguense que se quedara mirándolos era inmediatamente atacado".

Presidente hablará a la nación

El ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, anunció que el Presidente de la República Carlos Alvarado dará un mensaje a la ciudadanía este domingo, en el marco de las agresiones xenofóbicas que han recrudecido en las últimas semanas.



La manifestación del sábado ocurrió en tres puntos de la avenida Segunda de San José, indicó el ministro de Seguridad. Además del parque La Merced, los manifestantes concurrieron también al parque Central, y al parque de la Cultura. Soto destacó que la oportuna intervención de la Fuerza Pública evitó que las acciones escalaran a mayores niveles de violencia.

"Tan preparados estábamos que no ocurrió ninguna desgracia. De hecho la estrategia policial es por fases y gracias a Dios no lesionaron a ninguno de nuestros oficiales. No utilizaron bombas, no utilizaron cuchillos ni machetes, y las mismas personas que cometieron los delitos no resultaron lesionadas. Eso nos dice el nivel de preparación que tuvimos", afirmó el Ministro Soto.

El titular de seguridad costarricense, advirtió que “La Fuerza Pública será contundente en garantizar la seguridad de todas las personas, indistintamente de su nacionalidad”, por lo que "seguirán este tipo de operaciones".



Aseguró también que la fuerza pública mantiene operativos permanentes de seguridad y control migratorio en distintos puntos del territorio nacional, pero aclaró que estos están dirigidos a "las personas que están en la ilegalidad".

Flujo migratorio

El ministro Soto confirmó que la cifra de nicaraguenses que han solicitado cita para pedir refugio en el país es de 23.000, pero aclaró que 80 por ciento de ellos residen ya en Costa Rica. El 20 por ciento restante son personas que han llegado más recientemente, indicó.

El ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza explicó que el gobierno tiene ocho meses trabajando en una Comisión Interinstitucional que revisa los flujos migratorios, y que está coordinando con organismos internacionales y distintos procesos de ayuda para "atender adecuadamente" esos flujos migratorios.

Dentro de ese marco unilateral se está trabajando con la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de la ONU (ACNUR) y con la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM), apuntó el ministro Mendoza.

Grupos xenófobos

Sobre el grupo que atacó a los nicaraguenses el sábado, el ministro de Seguridad aseguró que se formó "a nivel de redes sociales" según la información que manejan. Indicó que está conformado por "barras de fútbol, grupos con ideologías anárquicas, con formación nazi o ideología nazi que convocaron a sus componentes ya institucionalizados".

Dijo que aunque no todos tienen antecedentes penales, "muchos los tienen".

El diario La Nación, informa que algunos de los grupos en las redes sociales que convocaron a la manifestación del sábado invitaban a la población a reunirse en el parque La Merced para "reclamarlo" e incluso sugerían "traer una bandera y algo para defenderse".

Noticias falsas

El ministro Mendoza, aseguró que parte de las medidas que se van a tomar incluye una "estrategia de información" para combatir las noticias falsas, como un rumor que se corrió el sábado, acerca de que se quemó una bandera de Costa Rica en el parque La Merced, hecho que no se pudo comprobar indicó.

"Las noticias falsas buscan alimentar sentimientos xenofóbicos y provocar inestabilidad", señaló Mendoza, quien aseguró que contrario a las versiones que indican un aumento drástico del flujo migratorio, desde el inicio del gobierno de Carlos Alvarado, éste ha sido constante, "aunque hay claramente hay una situación muy preocupante".

El titular del Ministerio de comunicación de Costa Rica indicó que a nivel de varias instituciones del gobierno se está atendiendo la situación del flujo migratorio, dentro de la Comisión Interinstitucional, que comprende al Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, de Comercio Exterior, de Gobernación, de Relaciones Exteriores, la dirección de Migración y otros.

Esa comisión ha sido convocada a reunión por el presidente Alvarado, en vista de la violencia del sábado en San José.

Manifestación el lunes

Los grupos extremistas han convocado para el lunes a otra manifestación, que las autoridades dijeron permitirán que se realice, pero advirtieron que la policía estará presente para garantizar la seguridad de todos.

"Estaremos allí sin duda alguna" dijo el ministro de Seguridad. "Estamos en un país de derecho donde hay libertad de expresión, pero sin causar daños ni agredir a nadie y mucho menos agredir a la policía".

"Vamos a estar el lunes, vamos a estar todos los días. Y estaremos las veces que sea necesario para evitar que eso ocurra. No queremos lesionar a nadie ni que nos lesionen, pero haremos cumplir la ley", dijo Soto.

El ministro de Seguridad confirmó que debido a la situación del sábado pidió al presidente Alvarado postergar un "muy importante" viaje planeado a Estados Unidos para capacitación, que explicó tiene que ver con seguridad aérea, naval y operaciones de narcotráfico.

Nicaragua

Manifestaciones que comenzaron a mediados de abril en Nicaragua a raíz de un fallido intento del gobierno por cambiar la ley de seguridad social, derivaron en protestas contra generales contra el mandato de Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo, que hasta el momento han dejado más de 350 muertos, centenares de heridos, cientos de detenidos y decenas de desaparecidos.

La fuerte represión del gobierno contra los manifestantes ha empujado a muchos de los activistas de oposición y ciudadanos en general a abandonar el país.

Colaboración: Betty Endara-Washington