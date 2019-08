Milo Ventimiglia: el arte de correr F1 bajo la lluvia

HOBBS & SHAW

Continúa en primer lugar la película "Hobbs and Shaw", de la franquicia "Rápido y Furioso", con Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba y Vanessa Kirby.

El pasado fin de semana "Hobbs &Shaw" recaudó 25 millones de dólares.

SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK

“Scary stories to tell in the dark” fue el único estreno que se ubicó entre las primeras tres (en segundo lugar) con 20 millones de dólares y "The Lion King", en el tercer puesto, también recaudó 20 millones.

En lo que va de 2019 “Avengers: Endgame” ha sido la más taquillera con 2 mil 800 millones de dólares a escala mundial, seguida de “The Lion King”, “Captain Marvel”, “Spider-Man: far from home” y “Aladino”, con algo más de mil millones de dólares cada una.

LADY GAGA

Lady Gaga financiará iniciativas escolares en El Paso, Texas; Dayton, Ohio; y Gilroy, California, ciudades de las más recientes matanzas en Estados Unidos y donde los alumnos regresaron a las aulas esta semana.

La cantante dijo en Facebook que su propósito es llevar algo de esperanza a las comunidades sacudidas por los tiroteos en un país adormecido por un constante flujo de noticias sobre la violencia armada. En la red social, Gaga anunció la donación de su Fundación Born This Way en conjunción con la organización sin fines de lucro DonorsChoose.

Gaga se comprometió a "financiar completamente" 162 proyectos escolares, incluidas las solicitudes hechas por maestros de 125 aulas en El Paso, 14 aulas en Dayton y 23 en Gilroy.

31 personas murieron en tiroteos consecutivos en El Paso y Dayton hace algo más de una semana. Otros tras personas murieron cuando un hombre abrió fuego en un festival en Gilroy, California, el fin de semana anterior. Entre los muertos había varios jóvenes en edad escolar.

THE ART OF RACING IN THE RAIN

Conducir autos de carrera bajo la lluvia es un arte, según el corredor de F1 Denny Swift, personaje interpretado por Milo Ventimiglia en la película “The art of racing in the rain”.

En esta cinta dirigida por Simon Curtis, Kevin Costner hace la voz de Enzo, un perro que narra la historia de su vida con Denny desde que el corredor era soltero, luego con su esposa y posteriormente su hija.

La banda sonora de “The art of racing in the rain” incluye canciones de George Harrison y Crosby, Stills y Nash.