$ 500 millones para "Aquaman"

AQUAMAN

La película "Aquaman", de Warner Bros, obtuvo $ 22,1 millones, el martes, una de las mejores taquillas correspondientes al Día de Navidad.

El superhéroe terminó el fin de semana, más el feriado de dos días con puente, con un total nacional de $ 105,7 millones.

A nivel mundial, la cinta protagonizada por Jason Momoa en el papel titular, ya ha ganado más de $ 500 millones.

POPPINS

"Mary Poppins Returns", de Disney se mantuvo en el No. 2 con $ 11,6 millones para un total de siete días con $ 50,3 millones.

La secuela de la película de 1964 está protagonizada por Emily Blunt.

BUMBLEBEE

"Bumblebee", de Paramount, con la esperanza de revivir la franquicia de Transformers, se ubicó en el tercer lugar con $ 8,9 millones por un período de cinco días con $ 34.3 millones.

En todo caso, las películas para ver en la semana por votación popular—votación popular aquí en la radio-- continúan siendo "Poppins", "Aquaman", "The Mule", de Clint Eastwood, y "Vice" con Christian Bale en el papel del Vicepresidente Dick Cheney.

SISTER WENDY

Los amigos de la BBC informan este miércoles desde Londres que la hermana Wendy Beckett, monja e historiadora de arte que se convirtió en una estrella de la televisión en Gran Bretaña en la década de 1990, murió el a los 88 años.

Beckett, nacida en Sudáfrica, vivía en un monasterio carmelita en Norfolk, este de Inglaterra, cuando comenzó a estudiar arte en la década de 1980, según la BBC, que transmitió sus documentales.

Fue vista por un equipo de filmación en una exposición y la BBC le encargó que realizara un documental de 1992, "La odisea de la hermana Wendy", sobre pinturas y esculturas en seis museos británicos.

Beckett continuó haciendo programas durante la siguiente década, hablando directamente a la cámara mientras vestía el hábito de su monja negra y sumando seguidores en Gran Bretaña y aquí en Estados Unidos, donde los programas se transmitían en la televisión pública PBS.

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

El clásico navideño de Mariah Carey "AlI want for Christmas is you" estableció un nuevo récord de transmisión de un día, en Spotify, en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre.

Chart Data informa que la canción de 1994 sonó 10,8 millones de veces en Spotify, el lunes.

El 25 de diciembre, en Instagram, Carey calificó su nuevo récord de "un increíble regalo de Navidad".

Este año, la canción alcanzó el número 6 en el Hot 100 de Billboard. El álbum Merry Christmas, de Carey, de 1994, está pasando su cuarta semana en el No.1 de las listas de Rhythm and Blues.