¿Por qué una futura congresista no puede puede pagar la renta en Washington, D.C.?

Así como muchos de la generación del milenio, o 'millennials', Alexandria Ocasio-Cortez, de 29 años, no cuenta con los medios para pagar un alquiler en Washington, D.C.

Pero Ocasio-Cortez no es una veinteañera promedio. La neoyorquina acaba de ser elegida como representante del Congreso de EE.UU., donde ganará un salario anual de 174 mil dólares. Sin embargo, ese dinero no empezará a llegar sino hasta que ella comience su mandato en enero del 2019. Mientras tanto, Ocasio-Cortez le dijo al New York Times que espera que sus ahorros le rindan por los próximos tres meses.

Los desafíos que enfrenta Ocasio-Cortez, representante del distrito 14 de Nueva York en el Congreso de EE.UU., son quizás mayores que para otras personas de su edad, ya que los miembros del Congreso están obligados a mantener una residencia en su distrito local o estado, lo cual implica que ella tendría que asumir los costos de tener dos viviendas separadas en Nueva York y en Washington D.C., respectivamente.

El alza en los costos hará que este requerimiento de vivienda sea aún más difícil. Los costos de alquileres han aumentado un 61% en los últimos 18 años, pero los ingresos de la juventud estadounidense sólo han incrementado un 31%, de acuerdo con Apartment List, un sitio especializado en bienes raíces.

Un estudio publicado este año por el sitio, el cual identifica a los 'millennials' como aquellas personas nacidas entre 1982 y 2004, analizó datos de más de 13 mil personas en ese grupo.

De acuerdo con este estudio, casi un 8% de quienes pertenecen a la generación del milenio, que no son estudiantes, dependen de ayuda financiera de parte de su familia para cubrir los gastos de la renta. Otro 17% espera que su familia les ayude con el depósito inicial para adquirir una casa cuando decidan comprar una.

Dentro de los 'millennials' que reciben ayuda financiera de su familia hay enfermeras, docentes, recepcionistas y cajeros, mientras que otros están desempleados.

Los alquileres aumentan año a año en casi todos los mercados más grandes del país. Sólo en el último año, la renta ha incrementado en 83 de las 100 ciudades más grandes de Estados Unidos.

El costo promedio para rentar un apartamento de un dormitorio en Washington, D.C., es de 1343 dólares por mes. Cerca del 7% de los 'millennials' que actualmente viven en la capital, dependen de ayuda económica de sus padres para poder subsistir.

Cuando Ocasio-Cortez se mude a Washington, su salario de congresista, un sueldo tres veces más alto que el promedio nacional, podría ayudar a subsanar las dificultades de esta mudanza por motivos laborales.

