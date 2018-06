Pompeo: EE.UU. continúa comprometido a combatir la trata de personas

Estados Unidos continúa comprometido como líder en combatir la amenaza global del tráfico humano dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, al presentar el jueves el informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas.

El presidente Donald Trump ha dicho que terminar con la trata de personas es una prioridad para la administración y dedicó los recursos del gobierno a combatir ese delito, indicó Pompeo.

“La trata de personas priva a millones en todo el mundo de su dignidad y libertad. Socava la seguridad nacional, distorsiona los mercados y enriquece a los delincuentes y terroristas transnacionales, y es una afrenta a los valores universales que los estadounidenses apreciamos”, destaca el informe.

El uso de humanos en el tráfico de grupos terroristas, como ISIS y Boko Haram, no solo refleja la brutalidad de estos grupos, pero también actúa como un medio por el cual las organizaciones terroristas reclutan adherentes y financian sus operaciones, agrega el documento.

"El informe de este año se centra en las formas efectivas en que las comunidades locales pueden abordar la trata de personas de manera proactiva y cómo los gobiernos nacionales pueden apoyarlas y empoderarlas”, continúa el Secretario de Estado.

"La esclavitud moderna no tiene cabida en el mundo, y tengo la intención de asegurar, a través del compromiso diplomático y una mayor acción, que el liderazgo del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra esta amenaza global se mantenga en los años venideros", precisó Pompeo.

Venezuela

El informe de Departamento de Estado dice que el gobierno de Venezuela no cumple plenamente el mínimo de normas para la eliminación de la trata de seres humanos y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, por lo tanto, Venezuela se mantuvo en el Nivel 3.

A pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunas medidas para abordar el tráfico, incluida la capacitación de los funcionarios del gobierno sobre los indicadores de tráfico, poblaciones vulnerables, y técnicas de investigación, y el arresto de al menos siete personas sospechosas del delito de trata de personas. Sin embargo, el gobierno no informó el enjuiciamiento o la condena a traficantes, ni se dio información sobre la identificación o ayuda a las víctimas de tráfico humano.

CUBA

Cuba permaneció en la Lista de Vigilancia del nivel 2 por tercer año consecutivo, pero según el informe 2017 de tráfico humano, el gobierno cubano "no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas".

Sin embargo, el informe aclara que Cuba "ha realizado una notable labor con ese fin", como "procesar y condenar a los autores de la trata con fines de explotación sexual (trata sexual); brindar atención a las víctimas de la trata sexual; publicar un informe sobre sus labores en la lucha contra la trata de personas; y coordinar las labores de lucha contra la trata a través de los diferentes ministerios gubernamentales"

Cuba también "investigó los indicadores de trata que los intermediarios extranjeros de contratación laboral exponían cuando reclutaban a trabajadores cubanos".

Pero el informe del Departamento de Estado dice que en 2017, el gobierno cubano "no demostró un aumento en sus labores en comparación con el periodo del informe previo. El Código Penal no penaliza todas las formas de trata de personas. El gobierno no prohibió el trabajo forzoso ni informó sobre iniciativas para evitar el trabajo forzoso a nivel nacional como tampoco reconoció el trabajo forzoso como una cuestión que puede afectar a los nacionales cubanos en misiones médicas en el exterior".

Cuba habría descendido por estas razones al Nivel 3, pero por haber dedicado suficientes recursos para redactar un plan que, de ser implementado, representaría un importante esfuerzo para cumplir con las normas mínimas, la nación caribeña recibió una exención conforme a la Ley de Protección de Víctimas de la Trata, permaneciendo en el Nivel 2.

Ivanka Trump, asistente e hija del presidente Donald Trump, estuvo presente en la ceremonia donde se dio a conocer el Informe Global sobre Tráfico de Personas del año 2017 en el Departamento de Estado.