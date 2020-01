¿Qué pasa con los centroamericanos retornados a Guatemala?

STORY NAME: QUÉ PASA CON LOS RETORNADOS

INTRO TEXT:

MÁS DE 50 CENTROAMERICANOS HAN SIDO RETORNADOS A GUATEMALA COMO PARTE DE ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS, SIN EMBARGO, LA MAYORÍA NO CONTINÚA EL PROCESO DE SOLICITUD DE ASILO.

INTRO SLUG:

CENTROAMERICANOS PREFIEREN REGRESAR A SU PAÍS

POCOS SIGUEN EL PROCESO DE ASILO EN GUATEMALA

LIST NAMES / TIMES:

00:16 – 00:37

LEONEL DUBÓN

DIRECTOR DE REFUGIO DE LA NIÑEZ

00:47 – 01:00

LEONEL DUBÓN

DIRECTOR DE REFUGIO DE LA NIÑEZ

01:09 – 01:18

CLAUDIA GONZÁLEZ

GUATEMALTECA

LIBRETO COMPLETO:

AUTOR: EUGENIA SAGASTUME

TIEMPO: 1´30

TÍTULO: QUÉ PASA CON LOS RETORNADOS

INTRO: Más de 50 centroamericanos han sido retornados a Guatemala como parte de acuerdo con estados unidos, sin embargo, la mayoría no continúa el proceso de solicitud de asilo.

PKG

Mes y medio ha transcurrido desde que cobró vigencia el Acuerdo de Cooperación de Asilo –ACA- entre Estados Unidos y Guatemala, y suman más de 50 hondureños y salvadoreños que han sido retornados, para continuar su solicitud de asilo en Guatemala. Sin embargo, la mayoría no sigue el proceso.

SOT: LEONEL DUBÓN, DIRECTOR DE REFUGIO DE LA NIÑEZ

“De esas 52 personas en nuestro registro solo hay 6 personas que han solicitado formalmente su estatus de refugiado o asilo, sin embargo, de estos 6, solo 4 han continuado el proceso, el resto de la población ha manifestado su interés de regresar a sus países de origen .”

Según Dubón, muchos de los migrantes han solicitado asilo sin tener una causa justificada y por eso prefieren regresar a su país de origen, de donde aparentemente salieron huyendo.

SOT: LEONEL DUBÓN, DIRECTOR DE REFUGIO DE LA NIÑEZ

“Ya cuando están en Guatemala se confirma que realmente no existe ninguna persecución hacia ellos, y aunque han planteado la solicitud de asilo, la misma no se puede sustentar porque no hay riesgos inminentes en su país de origen.”

Claudia González, quien trabaja como maestra, considera que Guatemala no está preparado para darle oportunidades a los emigrantes retornados.

SOT: CLAUDIA GONZÁLEZ, GUATEMALTECA

“Las oportunidades son pocas para los propios guatemaltecos entonces creería yo que sería bien que cada quien se quedara en su país.”

Para las próximas horas se espera una fuerte cantidad de salvadoreños y hondureños, que se sumarán a la cifra de retornados de Estados Unidos.

Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala