Migración post reelección del presidente Maduro en Venezuela

Un abrazo de despedida. Un beso que no saben qué día volverá a repetirse. Yesenia Romero parte a Miami y engrosa la lista de millones de venezolanos que buscan una nueva vida en el exterior

“Hoy me voy yo, dejo a mis hijas a mi madre a mi esposo (…) que piensen en el pueblo porque somos nosotros los que estamos pasando carencias y necesidades no son ellos somos nosotros”.

Su decisión, como la de muchos, se vio impulsada por la reelección del presidente Nicolás Maduro en unos cuestionados comicios.

Debido a la crisis económica no todos tienen la posibilidad de abandonar Venezuela vía aérea otros lo hacen por terminales terrestres como este.

Es el caso de otra mujer de 56 años, también se identifica como Yesenia, quienes técnico en administración y gerencia pública.

“Yo dije si vuelven a ganar estos, tengo que irme, porque cada día se pone peor la situación y esto no va a cambiar estamos seguro de eso”.

Y a eso de las 10 de la noche del domingo, en unos cuestionados comicios, se anunció el triunfo de Maduro.

“Nicolás Maduro Moros con 5 millones 823 mil 720 votos”, anunció Tibisay Lucena, presidente del CNE.

Y con la misma, Yesenia comenzó a alistarse para mudarse a Perú e iniciar una nueva vida a sus 56 años

“Tengo que irme no me puedo quedar aquí, tristeza de dejar a mi familia que no puede salir de aquí” “¿Qué esperaba el 20 de mayo? que no ganara Maduro (…) estaba certificando que realmente ellos iban a seguir, porque si no ya me hubiese ido ya, pero uno con la esperanza que hubiera un cambio que pasara algo”.

Jefferson Torres, parte también a Perú, le tomará seis días por carretera, se va sin su hija, una bebé de brazos.

“Nosotros nos vamos en búsqueda de un futuro mejor. Aquí en Venezuela no tenemos posibilidad de nada, tenemos un sueldo demasiado bajo (…) yo estoy obligado a conseguir pañal, leche y no se consigue, tantas cosas que nos tienen a nosotros ahogados, es como una desesperación porque nosotros no nos podemos ir”.

Jimmy Fuentes es el encargado de una ruta de transporte que ofrece servicio de Caracas a Ecuador, Chile y Perú asegura que la demanda se ha triplicado este año con respeto a 2017.

“Actualmente ya hay cantidad de gente que como no tiene pasaporte y se está yendo de otra manera (…) se ha triplicada cualquier cantidad de gente inimaginablemente, el 80% de los que viaja son jóvenes. El destino preferido Perú y Chile. Un viaje a Ecuador tarda más o menos 4 días y hacia Perú como 6 días (…) los precios oscilan entre 150 dólares y 120 dólares en bolívares eso varía dependiendo de la variación de los distintos cambios que existen”.

Maduro ha invitado a los venezolanos que se han ido de Venezuela a regresar al país, aunque este jueves reconoció la crisis económica que hoy los expulsa

"Hace falta una rectificación profunda, hay que hacer las cosas de nuevo y mejor, no estamos haciendo las cosas bien, tenemos que cambiar este país, pero tenemos que comenzar por nosotros".