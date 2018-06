Michael Jackson: un musical en Broadway

WANNA BE STARTIN’ SOMETHIN’

Un musical inspirado en la vida de Michael Jackson se estrenará en Broadway en 2020, dijeron esta semana los herederos del artista.

El libreto será escrito por la Premio Pulitzer y profesora en Columbia University, Lynn Nottage. La producción aún no tiene título.

El musical incluirá canciones del vasto catálogo de éxitos de Jackson. Apodado como el "Rey del Pop", Michael Jackson murió a los 50 años, en 2009, a causa de una sobredosis de sedantes.

Los herederos colaboraron previamente en un espectáculo de tributo en vivo del Cirque du Soleil llamado "Michael Jackson One", que ha estado presentándose en Las Vegas desde 2013.

Inicialmente, Jackson logró el éxito con canciones como "ABC" y "I'll Be There" (como cantante infantil con sus hermanos, The Jackson Five, y luego simplemente The Jacksons) y posteriormente realizó una carrera en solitario que le ganó fama mundial con temas como "Rock With You", “Bad " y "Beat It".

SESAME WORKSHOP

Apple Inc. solicitó a Sesame Wokshop, realizador de televisión infantil ganador del premio Emmy, que le produzca varias series animadas, dijo el miércoles una fuente cercana al acuerdo.

Es el primer paso de Apple para agregar programación infantil a su creciente lista de programas de televisión originales en desarrollo para distribución mundial. "Calle Sésamo" no forma parte del acuerdo, dijo la fuente.

Apple no ha revelado cuándo se lanzarán los programas o cómo el público tendrá acceso a ellos.