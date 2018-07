Michael Jackson: Londres

ON and OFF THE WALL

Desde trabajos de Andy Warhol hasta el último retrato encargado de Michael Jackson, la National Portrait Gallery de la capital británica exhibirá hasta octubre obras de arte que retratan al Rey del Pop en una exposición que trata de analizra la influencia cultural del cantante.

"Michael Jackson: On the Wall", es el nombre de esta muestra que juega con las palabras del título del quinto álbum de estudio de Jackson OFF THE WALL, y que presenta una serie de retratos, videos, tejidos y obras inspiradas en Jackson..

A partir de octubre la exhibición se va de Londres a Francia, Alemania y Finlandia.

SOULMATE

Justin Timberlake acaba de decretar el comienzo del verano con su nuevo tema “Soulmate”.

Según expertos, su más reciente álbum Man of the Woods no termina de convencer al público y esta nueva canción mezclada hace unos días en Bahamas sería un intento del cantante por recuperar terreno.

Hace un par de años Timberlake se adueñó del verano con “Can’t stop the feeling” de la película "Trolls", de DreamWorks.

CHRISTOPHER ROBIN

Y Disney tiene una muy agradable sorpresa para el mes de agosto: Christopher Robin, quien viene acompañado de Eeyore, Tigger, Piglet y su inseparable Winnie the Pooh. Silly old bear.