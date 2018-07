Abogado personal de Trump dice que pondrá primero a su familia

El abogado personal del presidente Donald Trump, quien una vez dijo que haría cualquier cosa por proteger al presidente, declaró a ABC News en una entrevista divulgada el lunes que ahora considera a “la familia y el país primero".

En la primera entrevista de Michael Cohen desde que agentes federales allanaron su casa y habitación de hotel como parte de una investigación sobre sus negocios personales, se le preguntó qué haría si los fiscales lo obligaban a elegir entre proteger al presidente y proteger a su familia.

"Mi esposa, mi hija y mi hijo tienen mi primera lealtad y siempre la tendrán", dijo Cohen a George Stephanopoulos, de ABC, en una entrevista fuera de cámaras de la que se informó en "Good Morning America". "Primero pongo a la familia y al país", dijo.

Stephanopoulos dijo que le preguntó repetidamente a Cohen si estaba considerando cooperar con los fiscales en su investigación. Cohen respondió que si se le acusa de algo se sometería a su nuevo abogado en el caso, Guy Petrillo, en busca de asesoramiento.

También se le preguntó a Cohen cómo respondería si el presidente o su equipo legal lo persiguieran e intentaran desacreditar el trabajo que hizo para Trump en la última década.

"No seré un saco de boxeo como parte de la estrategia de defensa de nadie", dijo Cohen. "No soy un villano de esta historia, y no permitiré que otros traten de representarme de esa manera".

Cohen fue el artífice de Trump que se autodenominó un jugador clave en la Organización Trump durante más de una década, criticando regularmente a los periodistas y amenazando con demandas contra cualquier persona que planteara un desafío a su jefe. En abril, tuiteó: "Siempre protegeré mi POTUS", sigla en inglés de Presidente de Estados Unidos.

Un día después, el FBI allanó su casa, oficina y habitación de hotel como parte de una investigación de fiscales federales en Nueva York sobre sus negocios personales. Los investigadores también están investigando un pago de 130.000 realizado como parte de un acuerdo de confidencialidad con la actriz porno Stormy Daniels, quien alega que tuvo una aventura con Trump en 2006, lo que Trump niega.

Cohen en el pasado ha dicho que el pago se hizo por su propia iniciativa. Pero en la entrevista de ABC, dijo que no podía comentar por consejo de su abogado.

"Quiero responder. Un día responderé”, dijo.