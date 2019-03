Michael Avenatti, abogado de actriz porno, acusado de fraude y extorsión

Michael Avenatti, el combativo abogado más conocido por representar a la actriz porno Stormy Daniels en juicios contra el presidente Donald Trump, fue arrestado el lunes por cargos que incluían tratar de extorsionar a Nike por hasta $ 25 millones amenazando a la compañía con mala publicidad.

Avenatti, quien también fue acusado de malversar el dinero de un cliente para pagar sus propios gastos, fue acusado de extorsión y fraude bancario y por cable en casos separados en Nueva York y California.

Fue arrestado en Nueva York solo minutos después de tuitear que planeaba celebrar una conferencia de prensa el martes para "revelar un gran escándalo de baloncesto en una importante escuela secundaria / universidad perpetrado por @Nike que hemos descubierto".

"Cuando los abogados utilizan sus licencias legales como armas, como un pretexto para extorsionarse para pagarse a sí mismos, ya no actúan como abogados. Están actuando como criminales", dijo Geoffrey S. Berman, el fiscal general de Nueva York, acusando a Avenatti de participar en "una extorsión".

Las acusaciones "pintan un cuadro feo de conducta sin ley y codicia", dijo Nick Hanna, el fiscal general de Los Ángeles. Avenatti se describe a sí mismo en Twitter como abogado y defensor, pero las acusaciones describen a "un abogado corrupto que, en cambio, lucha por sus propios intereses egoístas".

Los fiscales en Nueva York dijeron que su investigación comenzó solo la semana pasada y se completó en unos días.

En el caso de California, Avenatti supuestamente hizo mal uso del dinero de un cliente para pagar sus deudas y las de su empresa de café y bufete de abogados. Los fiscales federales dijeron que él también estafó a un banco al usar declaraciones de impuestos falsas para obtener millones de dólares en préstamos.

Avenatti supuestamente amenazó con celebrar una conferencia de prensa la semana pasada en la víspera del aviso trimestral de ganancias de Nike y el inicio del torneo de la NCAA para anunciar las denuncias de mala conducta de los empleados de Nike. La queja dijo que el abogado y un co-conspirador exigieron que se les pagara de $ 15 millones a $ 25 millones y $ 1.5 millones adicionales para que un cliente de Avenatti permanezca en silencio.

Una persona familiarizada con los detalles de la investigación confirmó que el co-conspirador no identificado es Mark Geragos, un abogado de defensa criminal de Los Ángeles conocido por su trabajo con las celebridades. La persona habló bajo condición de anonimato porque la información no fue hecha pública por los fiscales.

Geragos, un colaborador de CNN, tiene una lista de clientes que incluye a Michael Jackson, Winona Ryder, Scott Peterson y, más recientemente, a Jussie Smollett, el actor acusado de fabricar un ataque racista y homosexual en Chicago. Geragos no respondió a los mensajes en busca de comentarios.

El cliente de Avenatti es entrenador de un programa de baloncesto masculino amateur de la unión atlética en California, según los periódicos. El programa AAU entrenado por el cliente fue patrocinado por Nike por $ 72,000 al año, dice la querella.

Poco antes de que los cargos salieran a la luz, Avenatti tuiteó que planeaba celebrar otra conferencia de prensa sobre Nike el martes. Menos de 45 minutos después, los fiscales anunciaron el caso de extorsión.

Los oficiales de Nike dijeron a los investigadores que Avenatti afirmó haber conocido las violaciones de las reglas por parte de un equipo de baloncesto amateur patrocinado por Nike. Los ejecutivos informaron de inmediato las amenazas a las autoridades federales.

La compañía "cree firmemente en el juego ético y justo, tanto en los negocios como en los deportes, y continuará ayudando a los fiscales", dijo Nike en un comunicado.

Avenatti estaba en custodia y no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios o llamadas telefónicas y mensajes de texto de The Associated Press.

Él alcanzó la prominencia nacional al representar a Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, en una demanda para romper un acuerdo de confidencialidad para hablar sobre su presunta aventura con Trump. También ocupó los titulares en las últimas semanas por representar a dos mujeres que acusaron a la estrella de R&B R. Kelly de abuso sexual, y exploró brevemente la idea de una candidatura presidencial el año pasado.

Daniels dijo que el arresto "la entristeció pero no se sorprendió". Ella emitió un comunicado el lunes en Twitter diciendo que despidió a Avenatti hace un mes después de "descubrir que él me había tratado de manera extremadamente deshonesta". Ella dijo que no iba a dar más detalles.