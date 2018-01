Trump insiste en la construcción del muro fronterizo con México

La administración de Trump propuso gastar $ 18 mil millones de dólares en 10 años para ampliar significativamente el muro fronterizo con México, proporcionando así su estrategia de cómo el presidente espera llevar a cabo su promesa de campaña.

La propuesta de Aduanas y Protección de Fronteras exige 316 millas (505 kilómetros) de barrera adicional para septiembre de 2027, con lo que la cobertura total es de 970 millas (1.552 kilómetros), o casi la mitad de la frontera, según un funcionario estadounidense con conocimiento directo del asunto .

También pide 407 millas (651 kilómetros) de reemplazo o cercas secundarias, dijo el funcionario, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el plan no se ha hecho público.

Pocos detalles sobre quién paga

Trump prometió "un gran y hermoso muro" con México como pieza central de su presidencia, pero ofreció pocos detalles sobre dónde se construiría, cuándo y a qué costo. Su administración pidió 1.600 millones de dólares este año para construir o reemplazar 74 millas (118 kilómetros) de cercas en Texas y California, y las autoridades dijeron que también buscarán 1.600 millones de dólares para el próximo año.

El plan de 10 años, se produce cuando la administración intensifica las negociaciones en el Congreso sobre un paquete que puede incluir la concesión de estatus legal a unas 800,000 personas que fueron temporalmente protegidas de la deportación bajo un programa del gobierno del ex presidente Obama conocido como Acción Diferida para los llegada en la Infancia. (DACA)

Trump dijo el año pasado que estaba terminando con DACA, pero le dio al Congreso hasta marzo para entregar una solución legislativa.

Flake solicitó ver el plan

El plan de seguridad fronteriza se produjo en respuesta a una solicitud del senador estadounidense Jeff Flake, dijo Jason Samuels, vocero del republicano de Arizona.

Un funcionario de la administración confirmó que el documento fue preparado a petición de los negociadores del Congreso y dijo que los fondos para el muro y otras medidas de seguridad deben ser parte de cualquier paquete legislativo sobre inmigración. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque el plan no se ha hecho público.

El secretario de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo el martes a The Associated Press que el muro sería "lo primero y más importante" en cualquier paquete que incluya nuevas protecciones para los destinatarios de DACA.

También dijo que la administración quería cerrar las "lagunas" en asuntos que incluyen el manejo de reclamos de asilo y la policía local que trabaja con las autoridades de inmigración.

México ha rechazado firmemente la demanda de Trump de que pague el muro, y hay pocas dudas de que los contribuyentes de los Estados Unidos pagarán el costo si se construye el muro.

El documento Aduanas y Protección Fronteriza contempla un total de $ 33 mil millones en nuevos gastos fronterizos, incluyendo $ 18 mil millones para el muro, $ 5.7 mil millones para tecnología, mil millones para construcción y mantenimiento de carreteras y $ 8.5 mil millones para 5,000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, 2.500 fronteras inspectores y otro personal, dijo el funcionario estadounidense.

El documento no especifica dónde se debe construir la pared extendida.