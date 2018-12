México: Cártel se deslinda de ataque a consulado de EE.UU. en Guadalajara

El “cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG) habría dejado pancartas por toda Guadalajara, capital de Jalísco, México, desligándose del ataque con granadas que sufrió el consulado de EE.UU. el pasado viernes 30 de noviembre.

Los primeros en reportar la noticia fue la prensa local en el occidente de México, hogar de una de las comunidades de migrantes estadounidenses más grandes del mundo.

En los carteles, al menos 5 en toda la ciudad, reporta proceso.com.mex, se leía: “Nuestro Cártel se deslinda total y completamente de lo sucedido en la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) nosotros no somos responsables de esos hechos ni hemos dado la orden de ningún tipo de ataque en contra de esa institución. Ustedes gobierno saben perfectamente quien está haciendo las cosas con el fin de ensuciar nuestra imagen como organización”.

Un funcionario del gobierno del estado de Jalisco que no estaba autorizado a ser citado por nombre confirmó a AP que las pancartas se hallaron en un paso elevado y un puente peatonal el jueves. No pudo responder si los carteles eran auténticos.

El ataque ocurrió a altas horas de la noche del viernes 30 de noviembre, horas antes de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Un sujeto aún no identificado habría lanzado dos granadas, dejando un agujero de al menos 16 pulgadas en la pared exterior del consulado. No había nadie en el edificio ese momento, por lo que no dejó ningún herido.

El incidente ocasionó que se reforzara la seguridad en el consulado, que permaneció cerrada hasta el martes, y ameritó una investigación bi-nacional con autoridades federales mexicanas y el FBI.

CJNG, quienes operan en Guadalajara, ha crecido rápidamente en los última década para convertirse en uno de los grupo criminales más grandes y violentos de México.

El FBI ofreció una recompensa de 20.000 dólares por información sobre el ataque. La información proporcionada “puede permanecer en el anonimato y la confidencialidad está garantizada", se lee en el comunicado publicado en el sitio web del consulado.