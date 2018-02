Reporte: Videgaray irá al Caribe buscando minar influencia energética de Venezuela

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - El ministro de Relaciones Exteriores de México viajará a Jamaica, Granada y Santa Lucía en marzo, dijo el jueves un funcionario mexicano, como parte de los esfuerzos para erosionar la influencia petrolera de Venezuela en el Caribe.

Mientras tanto, diplomáticos cubanos visitarán México en marzo para analizar el impacto regional de la crisis en Venezuela, dijo el funcionario. La embajada cubana en Ciudad de México dijo que el viaje aún no estaba confirmado, pero que los dos países tienen reuniones bilaterales regulares. Aún así, no hay señales de que Cuba, un firme aliado de Caracas, esté listo para darle la espalda al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El viaje previsto del canciller mexicano, Luis Videgaray, se realizó luego de una visita a América Latina y el Caribe a principios de mes del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien anunció planes para estudiar cómo podrían mitigarse las sanciones petroleras contra Venezuela en el Caribe.

El viaje del canciller mexicano representa el más reciente desarrollo en la presión liderada por Estados Unidos sobre Maduro, quien conserva la lealtad de algunas naciones del Caribe que se han beneficiado durante mucho tiempo de la abundancia de petróleo de Caracas y no han estado dispuestas a rechazar al país en esfuerzos diplomáticos regionales.

"El mensaje es: Venezuela no es el único país que puede ayudar (a las naciones del Caribe), que si hay una crisis en Venezuela, tienen más amigos", dijo el funcionario mexicano, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el viaje todavía no divulgado.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México dijo que Videgaray estaba planeando viajes al Caribe.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores está ansioso por que se organicen esos viajes, por lo que se buscan fechas posibles", dijo, y agregó que varios países caribeños habían invitado al ministro para las visitas de trabajo desde el año pasado.