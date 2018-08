Melania Trump participará en Cumbre contra Intimidación en Línea

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, participará la próxima semana en una cumbre contra la intimidación en línea, a realizarse en el estado de Maryland, informó la Casa Blanca.

La señora Trump pronunciará un discurso "sobre los efectos positivos y negativos de las redes sociales en la juventud", y participará en un panel con representantes de varias plataformas de redes sociales en la "Cumbre de Socios Federales para la Prevención de Acoso Cibernético" que se realizará el lunes en Rockville, dice la Casa Blanca.

La primera dama se ha enfocado en luchar contra la intimidación en línea entre los jóvenes como parte de su campaña "Se Mejor" (Be Best), que incluye también la lucha contra el abuso de opiáceos y el bienestar general de los niños.

Melania Trump ha sido criticada por enfocarse en la intimidación en línea al tiempo que su esposo, el presidente Donald Trump, regularmente ataca a sus enemigos y los insulta en Twitter.

Este jueves, la revista People reporta que el libro de la exasistente de la Casa Blanca Omarosa Manigault Newman, que ha dominado los titulares en la última semana, menciona intimidades sobre las relaciones personales del presidente Donald Trump, y habla de la primera dama.

Según cita la revista estadounidense, en el libro "Desquiciado: Un Relato al interior de la Casa Blanca de Trump" (Unhinged: An Insider's Account of the Trump White House), publicado el martes de esta semana, Manigault Newman escribe que la relación de la pareja presidencial es tan tensa que "en su opinión" la primera dama está "contando cada minuto hasta que él deje el cargo para poder divorciarse".

Manigault Newman también sugiere que una de las razones por las que la señora Trump no se ha divorciado es por temor de que su esposo trate de "invalidar" la visa (EB-1)que le ayudó a conseguir mediante sus conexiones para trabajar en este país y adquirir su residencia permanente.

La directora de comunicaciones de Melania Trump, Stephanie Grisham, rechazó las afirmaciones del libro en una nota a People el miércoles, donde dice que: "La Sr. Trump muy rara vez, y eso si lo hizo alguna vez se relacionó con Omarosa. (Y) considera decepcionante que ella esté atacando verbalmente y vengándose de una manera tan egoísta, especialmente después de todas las oportunidades que le dio el Presidente".