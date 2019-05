Mejora salud del anfitrión de "Jeopardy!": médicos

JEOPARDY

Alex Trebek, presentador del programa de televisión "Jeopardy!" y una de las personalidades más reconocidas de la televisión estadounidense, dijo en una entrevista publicada el miércoles que los médicos le han dicho que la quimioterapia a la que ha sido sometido ha surtido buenos resultados.

Hace dos meses, el anfitrión de 78 años nacido en Canadá reveló en un video que había sido diagnosticado con cáncer de páncreas, fase 4. Trebek prometió vencer la enfermedad caracterizada por una baja tasa de supervivencia.

El popular anfitrión dijo en una entrevista con la revista People que, según los médicos, algunos de los tumores “se han reducido en más del 50 por ciento".

La fase 4 generalmente significa que el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo. La tasa de supervivencia de cinco años para este tipo de cáncer pancreático avanzado es del 3 por ciento, según la Red de Acción contra el Cáncer de Páncreas.

"Jeopardy!", que Trebek ha presentado desde 1984, es uno de los programas de concursos más vistos en Estados Unidos y Canadá.

ABOVE US ONLY SKY

Recientemente descubrimos en Netflix un documental de 2018 sobre John Lennon y Yoko Ono el cual cuenta la historia tras bastidores de cómo se hizo el LP Imagine y la participación de Ono en las letras de las canciones, la música y hasta el concepto visual del álbum.

“Above us Only Sky” es el título del documental que, según sus productores, incluye entrevistas e imágenes inéditas.

Es 1971 y hay que ubicarse en ese momento, en plena guerra de Vietnam, para comprender el mensaje de John Lennon al polémico presidente estadounidense de entonces, Richard Nixon, mucho antes del escándalo Watergate.

Imagine también es interpretado como un dardo lanzado a Paul McCartney, sugiere el documental. Ya los Beatles se habían separado por diferencias casi irreconciliables y no necesariamente por la influencia de Yoko Ono.

“Above us only Sky” cuenta lo que Lennon realmente quiso hacer con Imagine pero que las circunstancias seguramente no se lo permitieron, y con el producto final, considerado por muchos uno de los principales temas antibélicos del siglo XX.