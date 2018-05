Reportes: McCain no quiere al presidente Trump en su funeral

El senador John McCain, en delicado estado de salud por un cáncer en el cerebro, ha pedido que los expresidentes Barack Obama y George W. Bush sean quienes —llegado el momento— hablen en su funeral en la Catedral Nacional en Washington, y aunque acepta que el vicepresidente Mike Pence asista, no quiere que lo haga el presidente Donald Trump.

Medios como The New York Times, el primero en referirse al tema, y otros como NBC y CNN citaron fuentes cercanas a la familia McCain para tocar el tema de los detalles del funeral que desea McCain.

El senador y el presidente, ambos republicanos, han tenido una difícil relación y frecuentes diferencias desde la campaña presidencial, cuando el entonces candidato Trump dijo en referencia a McCain que “Fue un héroe de guerra [solo] porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada”.

McCain, expiloto de la fuerza Naval, pasó cinco años y medio —dos en confinamiento solitario— en una notoria prisión vietnamita conocida como “el Hilton de Hanoi” donde fue torturado repetidamente.

Ahora, convaleciente en su rancho de Arizona, McCain, de 81 años, ha estado recibiendo la visita de sus amigos cercanos como el ex vicepresidente Joe Biden y otros compañeros y excompañeros del Senado, entre ellos Jeff Flake y Joseph Lieberman.

Si bien el Times hace notar que “nadie se está despidiendo, no explícitamente” todavía, la prognósis de su cáncer no es la mejor. No obstante, McCain está por publicar un nuevo libro de memorias, “The Restless Wave” y un documental sobre su vida que será transmitido en la cadena por cable HBO este mes.

Según el Times, que obtuvo una copia del libro antes de su publicación, McCain critica en el mismo a Trump por lo que el senador ve como una admiración de los tiranos y un desdén por los refugiados por parte de presidente.

“Parece poco interesado en el carácter moral de los líderes mundiales y sus regímenes”, dice McCain sobre el presidente. “Su apariencia de dureza o de copia de dureza propia de un reality show parecen importar más que cualquiera de nuestros valores. La adulación asegura su amistad, la crítica su enemistad”.

Por el contrario, los detractores de McCain no le perdonan su ocasional pero muchas veces fuerte oposición a su propio Partido Republicano, que le han ganado el apodo de “Maverick” —disidente.