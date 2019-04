May defiende retraso del Brexit en el Parlamento

La primera ministra Theresa May defendió el jueves ante el Parlamento británico su decisión de retrasar el Brexit y buscar un acuerdo de salida con el opositor Partido Laborista, en una sesión en la que un molesto legislador de su partido se levantó de su escaño y le pidió su renuncia.

La Unión Europea acordó una extensión flexible del Brexit hasta el 31 de octubre, cuatro meses más de los que había pedido May, quien busca ahora un acuerdo con los laboristas que espera que la ayude a lograr la aprobación de su acuerdo de salida, el cual ha sido tres veces rechazado por el Parlamento.

"Este no es el procedimiento normal de la política británica (...) Llegar a un acuerdo no será fácil, porque para tener éxito se requerirá que ambas partes cedan", dijo May al Parlamento.

Pero su declaración sobre la decisión de retrasar la salida de Reino Unido de la UE por segunda vez provocó la molestia de algunos partidarios del Brexit, como el euroescéptico Bill Cash, quien la calificó como una "rendición abyecta".

"¿Ella también acepta que el Acuerdo de Salida socava nuestra democracia, la base constitucional de Irlanda del Norte, nuestro derecho a autogobernarnos, el control sobre nuestras leyes y que socava nuestro interés nacional? ¿Renunciará?", preguntó el conservador Cash ante el Parlamento.

A lo que May replicó: "Creo que sabes la respuesta a eso".

La primera ministra británica dijo que nada es más apremiante o vital que concretar el Brexit y enfatizó en que Reino Unido podría dejar la UE antes del 31 de octubre y evitar participar en las elecciones al Parlamento Europeo si los legisladores aprueban su acuerdo antes del 22 de mayo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que una extensión de última hora de seis meses para Brexit es el "mejor compromiso posible" para proteger al resto de la Unión Europea.

Macron fue la principal resistencia entre los líderes de la UE en una cumbre de emergencia en Bruselas contra una larga extensión de la salida ya retrasada de Gran Bretaña de la UE.

Pero el jueves dijo a los reporteros que hizo esto "para preservar la unidad" de los 27 estados miembros restantes y para darle a Gran Bretaña "más tiempo para lograr un acuerdo" que evitaría el caos en el comercio y los viajes cuando salga de la UE.

Macron dijo que ahora "depende de los británicos ser claros con ellos mismos y con su gente" sobre si quieren participar en las elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes, aunque tendrían que abandonar la legislatura unos meses más tarde.

El jefe del Consejo de la UE, Donald Tusk, le suplicó al Reino Unido que use la extensión especial de Brexit. Luego de que se anunció el acuerdo el jueves temprano, Tusk dijo: "Permítanme terminar con el mensaje a nuestros amigos británicos: no pierdan esta vez".

Y a pesar de que la decisión también incluye una revisión del progreso en junio, Tusk dice que la nueva fecha no será un límite inflexible de la membresía del Reino Unido como lo fue durante mucho tiempo la del 29 de marzo.

Tusk dice que "nuestra intención es finalizar todo el proceso en octubre".