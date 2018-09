Massachusetts: Residentes evacuan tres vecindarios por explosiones de gas

Una serie de explosiones de gas provocaron incendios en más de 20 casas en tres comunidades al norte de Boston el jueves, obligando a evacuar vecindarios enteros mientras las cuadrillas luchan para apagar las llamas y cerrar las líneas de gas y electricidad en un intento de prevenir más daño.



La policía del estado de Massachusetts dice que patrulleros han sido enviados a Lawrence, Andover y North Andover para asegurar el área y ayudar a resolver el embotellamiento de tráfico en los caminos mientras los residentes en pánico intentan huir de sus vecindarios en medio de la hora pico de la tarde.



Joseph Solomon, el jefe de policía en la cercana Methuen, dijo que de 20 a 25 casas estaban en llamas en Lawrence. Solomon, que respondió a Lawrence para ayudar, dijo que hay tantos incendios que "ni siquiera se puede ver el cielo".



La causa no fue clara de inmediato. La compañía Columbia Gas había anunciado anteriormente el jueves que modernizaría las líneas de gas en los vecindarios de todo el estado, incluida la zona donde ocurrieron las explosiones. No estaba claro si el trabajo estaba ocurriendo allí el jueves, y una vocera no hizo ningún comentario de inmediato.



Los funcionarios locales en Andover están aconsejando a todos los residentes y negocios a evacuar y apagar su gas, si saben cómo hacerlo de manera segura. La ciudad de 35,000 residentes está a unas 26 millas (40 kilómetros) al norte de Boston, cerca de la frontera con New Hampshire.



En la vecina North Andover, el concejal Phil Decologero dijo que todo su vecindario se había reunido en la calle, temeroso de entrar a las casas. Advirtió a cualquiera con inquietud que abandone sus casas y se dirija a North Andover High School, que se está estableciendo como punto de reunión.



"Definitivamente es una situación aterradora en este momento", dijo. "Es bastante severo''.



Barrios enteros estaban siendo evacuados en Lawrence. El concejal Marc Laplante dijo que las autoridades estaban desconectando la energía eléctrica e instando a los residentes del vecindario de Colonial Heights a que se dirijan a las escuelas primarias y secundarias de Parthum.



"La gente necesita salir de esta área de manera segura, y es realmente difícil porque el tráfico en este momento es horrendo'', dijo.



La Agencia de Manejo de Emergencias de Massachusetts dijo que los miembros del personal se dirigían a Lawrence, Andover y North Andover, junto con los investigadores estatales de incendios.