STORY NAME: VIERNES 12.27.19 – Más de 700km de muro para 2020

- LAURA

INTRO TEXT: En 2020, la expectativa de construcción de un muro fronterizo sigue en pie, y se espera que supere los 700km, según asegura un delegado de la Patrulla Fronteriza. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York.

Mark Morgan

Comisionado interino CBP

STORY NAME: Más de 700km de muro para 2020

La crisis en la frontera sur del país, tráfico de drogas, cruce ilegal de inmigrantes, son algunos de los aspectos que la oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. asegura es más fácil controlar con la existencia de un muro fronterizo.

Mark Morgan

Comisionado interino CBP

“I think we’re going to have more miles either under contract, being built, or ready to be built even exceeds the 450 by the end of 2020”.

VOZ DE HOMBRE

"Creo que tendremos más millas ya sea bajo contrato, en construcción o listas para ser construidas, incluso superarán las 450, para fines de 2020".

724 kilómetros, asegura Mark Morgan, Comisionado interino de la oficina, es la expectativa pues dice que el muro incrementa significativamente la seguridad en la zona.

Mark Morgan

Comisionado interino CBP

“every mile of new wall that’s being built, this country is more safe because of it, because it absolutely increases the Border Patrol’s operational capacity to be able to do what they need to do”.

VOZ DE HOMBRE

"Con cada milla de muro nuevo que se está construyendo, este país es más seguro, ya que aumenta absolutamente la capacidad operativa de la Patrulla Fronteriza para poder hacer lo que tiene que hacer".

Los planes persisten, pese a que dos semanas atrás un juez federal bloqueó el uso de 3 mil 600 millones de dólares de dineros públicos, para la construcción de 281km de muro fronterizo.

Mark Morgan

Comisionado interino CBP

“From my perspective, law enforcement for a lot of decades trying to safeguard this country, the answer is easy. It’s zero. That’s why we need to strengthen our borders. That’s why we need the wall, along with other things”.

VOZ DE HOMBRE

“Desde mi perspectiva, de aplicación de la ley durante muchas décadas, tratando de salvaguardar este país, la respuesta es fácil. Es cero. Por eso necesitamos fortalecer nuestras fronteras. Por eso necesitamos el muro, junto con otras cosas".

Exactamente de dónde saldrán los recursos para seguir adelante con la construcción, aún no se vislumbra, lo que se prevé es que, para 2020, la discusión seguirá sobre la mesa y quizá retome fuerza durante el período electoral.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.