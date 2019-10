Marvel creará audios para la radio satelital SiriusXM

MARVEL UNIVERSE

Marvel Entertainment, de Walt Disney, dijo el martes que a partir del próximo año creará podcasts semanales exclusivos para la compañía de radio satelital SiriusXM y su servicio de música en línea Pandora.

La lista de programas incluirá cinco nuevas series sobre personajes de Marvel como Wolverine, Hawkeye, Black Widow y Star-Lord.

Dan Buckley, presidente de Marvel Entertainment, dijo que "el audio es el siguiente paso natural para llevar el Universo Marvel a los fanáticos de todo el mundo".

SiriusXM compró Pandora Media en un acuerdo de $ 3,5 mil millones el año pasado en medio de la creciente competencia de sus rivales de transmisión por Internet Spotify y Apple Music.

Sirius XM, controlado por Liberty Media Corp del magnate de medios John Malone, se ha forjado un nombre al ofrecer más de 175 canales a los conductores de automóviles, pero ha seguido en gran medida a Spotify y Apple en contenido móvil y de transmisión.

THE CURRENT WAR

Esta semana de estrena en EE.UU. la película “The Current War” sobre la rivalidad entre los visionarios Thomas Edison, George Westinghouse, y Nikolai Tesla.

Con los actores Benedict Cumberbatch, Michael Shannon y Nicholas Hoult, es por supuesto una despiadada guerra de titanes por llevar electricidad a Manhattan y el resto del país.

ROBBIE WILLIAMS

El cantante británico Robbie Williams lanzará su primer álbum de Navidad.

"The Christmas Present", compuesto por dos discos "Christmas Past" y "Christmas Future", que saldrá a la venta el 22 de noviembre, presentará duetos con Bryan Adams, Rod Stewart y Jamie Cullum así como el boxeador Tyson Fury y el padre de Williams, Peter Conway.

El cantante de "Let Me Entertain You" y "Angels" llegó al número 1 de Navidad en las listas de música del Reino Unido en 2001 con el dueto "Somethin’ Stupid", con la actriz Nicole Kidman.

El cantante de 45 años, que también fue juez en la versión británica del programa de talentos musicales "The X Factor", fue miembro de la muy popular banda de los años 90 Take That antes de embarcarse en una exitosa carrera en solitario.

GROOVY KIND OF LOVE

Tal día como hoy, en 1988, el cantautor británico Phil Collins se ubicó en el número 1 de la cartelera de sencillos en EE. UU. con 'Groovy Kind Of Love', su sexto número uno en este país, peldaño donde permaneció durante dos semanas.