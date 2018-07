Rusa acusada de conspiración y agente encubierto comparece hoy en corte

La joven rusa acusada de conspiración por trabajar como un agente de un poder extranjero y no estar registrada ante el gobierno estadounidense deberá aparecer en corte este miércoles 18 de julio.

Las acusaciones señalan a Maria Butina de haber trabajado en un plan para influir en la política estadounidense en el period previo a las elecciones presidenciales de 2016.

También lea: EE.UU. arresta y acusa a mujer de ser agente encubierto de Rusia.

Maria Butina, una defensora de los derechos de portar armas con estrechos vínculos con la Asociación Nacional del Rifle, fue arrestada el domingo por el cargo de conspiración, que figuraba en una denuncia penal. El segundo cargo fue agregado en la acusación que el gran jurado aprobó.

Butina, de 29 años, está acusada de trabajar secretamente para desarrollar relaciones personales con estadounidenses influyentes e infiltrarse en organizaciones políticas, como la ANR, con el propósito de promover los intereses de Rusia en Estados Unidos.

Según la acusación formal, Butina llevó a cabo el plan bajo la dirección de un alto funcionario del gobierno ruso. El funcionario no es nombrado, pero Alexander Torshin, vicegobernador del banco central ruso y ex senador en el partido Rusia Unida del presidente ruso Vladimir Putin, se ajusta a la descripción dada en la acusación.

Butina y Torshin fundaron The Right to Bear Arms, una organización de defensa pro-arma siguiendo el modelo de la NRA, en 2012. Torshin se convirtió en miembro de por vida de la NRA, y la pareja asistió regularmente a las reuniones anuales de abogacía de armas enEE. UU. de acuerdo con sus cuentas de redes sociales.

Los fiscales estadounidenese alegan que Butina, una graduada de la American University en Washington, buscó cultivar lazos cercanos con la NRA como un conducto para el Partido Republicano durante las elecciones presidenciales de 2016.

El objetivo era influir en lo que los rusos vieron -según un correo electrónico de Butina que fue interceptado por el FBI y citado en la acusación formal- como la política "negativa y agresiva" del Partido Republicano hacia Rusia.

Butina hizo su primera aparición ante un magistrado federal el lunes y se ordenó su detención, en espera de una audiencia de fianza este miércoles.

Robert Driscoll, un abogado de Butina, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. En un comunicado el lunes, Driscoll negó las acusaciones contra su cliente.

La acusación formal alega que Butina ingresó a EE. UU. en agosto de 2016 con una visa de estudiante F-1. Dice que afirmó haber trabajado anteriormente como asistente del alto funcionario ruso sin nombre, pero que su empleo había terminado en mayo de 2016.

"A pesar de su atestación, Butina continuó actuando bajo la dirección y el control del funcionario ruso con el propósito de promover los intereses de la Federación de Rusia después de que ingresó a los Estados Unidos", señala la acusación.

Butina fue acusada bajo una ley que "generalmente se entiende como un estatuto de contraespionaje más que un requisito de divulgación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros", dijo Joshua Ian Rosenstein, socio del bufete de abogados de Sandler Reiff Lamb Rosenstein & Birkenstock en Washington.