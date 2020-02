Margot Robbie y Ewan McGregor son aves de presa

BIRDS OF PREY

(AND THE FANTABULOUS EMANCIPATION OF ONE HARLEY QUINN)

Harley Quinn, Huntress y Black Canary combaten al rey del crimen de Ciudad Gótica, Black Mask.

“Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)”, o simplemente “Birds of Prey”, es una película de superhéroes de DC Comics.

Es la octava película del Universo Extendido de DC y una continuación de “Suicide Squad”, de 2016.

Dirigida por Cathy Yan y escrita por Christina Hodson,está protagonizada por Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong y Ewan McGregor.

En la película, Harley Quinn une fuerzas con Black Canary, Helena Bertinelli y Renee Montoya para salvar a Cassandra las garras de Black Mask.

“Birds of Prey” recibió elogios por su estilo visual, humor y las actuaciones de Robbie y McGregor, pero críticas por su falta de profundidad.

THE LODGE

“The lodge”, es una cinta de terror de los directores de “Goodnight mommy”, que trata sobre una familia que se va de vacaciones a una remota cabaña de invierno.

Cuando el padre se ve obligado a partir abruptamente para ir a trabajar, deja a sus hijos al cuidado de su novia.

Una tormenta de nieve los atrapa y comienzan eventos terroríficos relacionados al pasado de los personajes.

KIRK DOUGLAS

Kirk Douglas, legendaria estrella de cine que luchó en la pantalla contra gladiadores, vaqueros y boxeadores, murió el miércoles a los 103 años.

Kirk Douglas hizo más de 90 películas en una carrera que se extendió por siete décadas en filmes como "Espartaco" y "Los Vikingos", que lo convirtieron en una de las mayores estrellas de los años 50 y 60.

Y ellos son Kirk Douglas y su eterno amigo Burt Lancaster durante la entrega de los premios Oscar en 1958. Recuerden que el domingo es la entrega del Oscar.