Marco Rubio y Alex Jones discuten en los pasillos del Congreso

El senador por el estado de Florida, Marco Rubio, y el teorizador de conspiraciones conservador de InfoWars, Alex Jones, tuvieron una acalorada discusión durante el descanso de la audiencia en el Congreso de Estados Unidos con altos ejecutivos de Twitter y Facebook.

Jones interrumpió a Rubio durante una rueda de prensa en la que respondía sobre la libertad de expresión, preguntándole: "¿Qué hay de los demócratas purgando a los conservadores? ... los republicanos actúan como él está actuando, gracias a Dios Trump no", afirmó Jones haciendo referencia al hecho de que Rubio lo estaba ignorando.

"Es extraño", contesta Rubio antes de intentar argumentar sobre su preocupación por la libertad de expresión y la imparcialidad en las redes sociales. "Pero está ocurriendo aquí ... pero tú dices que yo no existo", contesta Jones.

La discusión aumenta cuando, después de otro par de preguntas por parte de los periodistas e interrupción y burlas de Jones, Rubio le pregunta quién es y Jones le responde colocándole la mano en el hombro.

El equipo de seguridad del senador le retira la mano rápidamente. "No me vuelvas a tocar. Te estoy pidiendo que no me toques", pidió Rubio. Jones asegura que solo le estaba dando una "palmadita" y pregunta "¿Vas hacer que me arresten?".

"No vas a ser arrestado. Me ocuparé de eso yo mismo", asegura Rubio.

"No me vas a silenciar. No vas a silenciar América. Eres como un pequeño gángster. Rubio me acaba de amenazar de hacerse cargo de mi físicamente", responde Jones.

Recientemente, Facebook, Google y Apple han tomado acciones para quitar a Jones e InfoWars de sus plataformas y Twitter le suspendió su cuenta.