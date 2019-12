EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: MANIOBRAS NAVALES

INTRO TEXT: Rusia, China e Irán anuncian, por primera vez, ejercicios militares conjuntos. Expertos creen que estos ‘juegos navales’ podrían ser o para desviar atención o debido a que se sienten amenazados por Occidente. Informa Leonardo Feldman de la Voz de América.

INTRO SLUG: Maniobras navales de China, Irán y Rusia

Matthew Kroenig

Experto, Atlantic Council

Elias Yousif

Experto, Center for International Policy

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

El 27 de diciembre se llevarán a cabo maniobras navales en las que participarán Rusia, Irán y China. Así lo anunció un oficial de la marina iraní a través de la agencia rusa TASS. Según la agencia iraní Tasnim, se llevarán a cabo en el Océano Índico. Matthew Kroenig, experto del laboratorio de ideas Atlantic Council, explica por qué él cree que esto ocurrirá.

Matthew Kroenig

Experto, Atlantic Council

“Hemos visto ejercicios militares rusos y chinos, en los últimos años, y ahora esta es la primera indicación de que Rusia, China e Irán trabajan juntos. Entonces, en cierto modo, tiene sentido que sientan amenazas comunes de Estados Unidos y los países democráticos de todo el mundo. Pero, es preocupante".

Mientras tanto, Elias Yousif, de la organización sin fines de lucro Center for International Policy, tiene otra idea del por qué estos países realizarán estos ejercicios, este mes.

Elias Yousif

Experto, Center for International Policy

"Rusia, Irán y China, en realidad, están buscando desviar la atención de las cosas que suceden que ven como de influencia, ya sea Hong Kong, ya sean las protestas en Irán o el hecho de que la OTAN se está reuniendo en Londres, lo que ciertamente es una preocupación para Rusia".

LEONARDO FELDMAN

@VOANOTICIAS

“A pesar de estos ejercicios militares entre estos 3 países, el experto Kroenig no cree que está alianza vaya a ser exitosa”.

Matthew Kroenig

Experto, Atlantic Council

"La falta de confianza entre los países autocráticos va a ser un factor que hará improbable que esta alianza realmente despegue"

Ninguno de los 3 países ha revelado en qué consistirán estas maniobras navales. LF, VOA, WASHINGTON