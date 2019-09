Más violencia en Hong Kong antes del Día Nacional

Manifestantes y policías se enfrentaron en Hong Kong por segundo día consecutivo el domingo, empujando al caos el área de negocios y compras de la ciudad y generando temores de escenas aún más violentas antes del Día Nacional de China esta semana.

La policía antidisturbios disparó repetidamente líquido azul, utilizado para identificar a los manifestantes, desde un camión de cañones de agua y múltiples descargas de gases lacrimógenos después de que los manifestantes arrojaron cócteles Molotov a los oficiales y atacaron el complejo de oficinas del gobierno.

Fue una repetición de los enfrentamientos del sábado y parte de un ciclo familiar desde que comenzaron las protestas a favor de la democracia a principios de junio. Las protestas fueron provocadas por un proyecto de ley de extradición ahora archivado y desde entonces se han convertido en un movimiento contra China.

"Sabemos que ante el régimen totalitario más grande del mundo, para citar al Capitán América, 'lo que sea necesario'", dijo Justin Leung, un manifestante de 21 años que se cubrió la boca con un pañuelo negro, sobre los métodos violentos desplegados por radicales. "El consenso en este momento es que los métodos de todos son válidos y todos hacemos nuestra parte".

Los manifestantes planean marchar nuevamente el martes a pesar de una prohibición policial, lo que genera temores de enfrentamientos más violentos que podrían avergonzar al presidente chino, Xi Jinping, mientras su gobernante Partido Comunista cumple 70 años desde que asumió el poder. Los carteles piden que el 1 de octubre se marque como "Un día de dolor".

El gobierno de Hong Kong ya ha reducido las celebraciones del Día Nacional de la ciudad, cancelando una exhibición anual de fuegos artificiales y trasladando una recepción al interior.

A pesar de las preocupaciones de seguridad, el gobierno dijo el domingo que el presidente ejecutivo Carrie Lam, líder de Hong Kong, encabezará una delegación de más de 240 personas a Beijing el lunes para participar en las festividades del Día Nacional.

La agitación del domingo comenzó a primera hora de la tarde cuando la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a una gran multitud que se agrupó en el popular distrito comercial de Causeway Bay. Pero miles de personas se reagruparon y marcharon a lo largo de una vía principal hacia las oficinas gubernamentales, paralizando el tráfico.

"Muchos jóvenes sienten que no tendrán futuro debido al poder de China", dijo Andy Yeung, de 40 años, mientras empujaba a su niño en una carriola. "No hay esperanza para Hong Kong. Si no nos ponemos de pie, no habrá esperanza".

Los manifestantes, muchos vestidos de negro con sombrillas y con carteles prodemocráticos y banderas extranjeras, cantaron canciones y corearon "Stand with Hong Kong, lucha por la libertad". Algunos desfiguraron, derribaron y quemaron carteles de felicitación del Día Nacional, lo que provocó un gran incendio en la calle. Otros rociaron graffiti a lo largo de las paredes, y rompieron ventanas y lanzaron bombas de gasolina en las salidas del metro.

Luego, la policía disparó un cañón de agua y gases lacrimógenos cuando la multitud se acercó al complejo de oficinas del gobierno. La mayoría huyó pero cientos regresaron, arrojando objetos al complejo.

Los miembros de un escuadrón de élite de la policía, comúnmente conocidos como rapaces, cargaron repentinamente desde detrás de las barricadas, sorprendiendo a muchos manifestantes. Un número que no pudo huir a tiempo fue sometido y detenido en una escena de caos.

Los rapaces, respaldados por decenas de policías antidisturbios, persiguieron a los manifestantes por las carreteras hacia las áreas cercanas. Los oficiales continuaron disparando múltiples rondas de gas lacrimógeno mientras los enfrentamientos continuaban hasta el anochecer.

La manifestación fue parte de manifestaciones globales de "anti-totalitarismo" planeadas en más de 60 ciudades en todo el mundo para denunciar la "tiranía china". Miles de personas se manifestaron en Taipei, la capital de Taiwán, mientras que más de 1.000 participaron en un mitin en Sydney.

Los disturbios prolongados, que se acercan a cuatro meses, han castigado la economía de Hong Kong, con la caída de las empresas y el turismo.

La directora ejecutiva Lam sostuvo su primer diálogo comunitario con el público el jueves en un intento por calmar las tensiones, pero no logró persuadir a los manifestantes, quienes prometieron seguir presionando hasta que se cumplan sus demandas, incluidas elecciones directas para los líderes de la ciudad y la responsabilidad policial.

Más temprano el domingo, cientos de residentes pro-Beijing Hong Kong cantaron el himno nacional chino y ondearon banderas rojas en un centro cultural frente al mar en una muestra de apoyo al gobierno chino. Más tarde fueron transportados a la cima de la colina Victoria Peak para protagonizar un repertorio similar.

La organizadora Innes Tang dijo que la multitud respondió a su invitación en las redes sociales para "promover la positividad y el patriotismo".

"Queremos aprovechar este momento para que la gente exprese nuestro amor por nuestro país, China. Queremos mostrarle a la comunidad internacional que hay otra voz para Hong Kong", aparte de las protestas, dijo.

Multitudes de simpatizantes de Beijing han aparecido en centros comerciales y en las calles en las últimas semanas para contrarrestar a los manifestantes en favor de la democracia, lo que lleva a disputas entre los campos rivales.

Muchas personas ven el proyecto de ley de extradición, que habría enviado a sospechosos criminales a China continental para ser juzgados, como un claro ejemplo de la erosión de la autonomía de Hong Kong cuando la antigua colonia británica regresó al dominio chino en 1997.

China ha negado el debilitamiento de las libertades de Hong Kong y acusó a Estados Unidos y otras potencias extranjeras de fomentar los disturbios para debilitar su dominio.