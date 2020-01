Manifestantes en EE.UU. protestan por acción contra Soleimani

Más de 70 manifestaciones están planeadas para este sábado en Estados Unidos para protestar por la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de eliminar al jefe de la Fuerza Quds iraní, Qassem Soleimani, y el envío de unos 3.000 soldados al Oriente Medio.

Grupos de manifestantes ya habían salido a las calles de Washington, Nueva York y otras ciudades, convocados por organizaciones pacifistas y otros grupos, como Act Now to Stop War and End Racism (Actuar ahora para poner fin a la guerra y el racismo) y Code Pink, una agrupación femenina.

Los manifestantes en Washington portaron carteles que decían “No justicia, no paz, Estados Unidos fuera del Oriente Medio” y “¡Tropas estadounidenses fuera de Irak!”.

Entre los oradores en Washington estaba la actriz y activista Jane Fonda, conocida por sus posiciones pacifistas desde la Guerra de Vietnam y quien el año pasado fue arrestada en una protesta sobre el cambio climático en el exterior del Capitolio.

Había también manifestaciones programadas en Nueva York, Chicago y otras ciudades del país.

Soleimani, considerado como la segunda figura más importante de Irán, murió en un ataque de drones estadounidenses el viernes por la mañana en el aeropuerto de Bagdad. Su muerte ha generado temores sobre una escalada de la violencia en el Medio Oriente y acciones de represalia por parte de Irán.

Según la agencia Reuters, las encuestas de opinión reflejan que el público estadounidense en general ha estado opuesto a intervenciones militares en el exterior.

El presidente Trump rechazó acusaciones de que la acción contra Soleimani fue concebida para iniciar una guerra con Irán y afirmó que las medidas no se tomaron para iniciar una guerra, sino para evitar una guerra.