Manifestante francés sufre una lesión en la mano en París

Un manifestante francés de chaleco amarillo sufrió lo que parecía ser una lesión grave en la mano durante los violentos enfrentamientos con la policía en las calles de París, el sábado, en la semana número 13 de manifestaciones consecutivas.

Los paramédicos se acurrucaron alrededor del manifestante herido cerca de las puertas de la Asamblea Nacional mientras proporcionaban tratamiento de emergencia. Algunos de los paramédicos sirvieron como una barrera para evitar que los medios y los manifestantes se acercaran demasiado. La policía confirmó que un manifestante tenía una lesión en la mano, pero no proporcionó más detalles que decir que se estaba brindando tratamiento.

El portavoz del departamento de bomberos, Gildas Lecoeur, dijo a The Associated Press que el hombre herido tenía una mano ensangrentada y fue trasladado a un hospital. No pudo confirmar la condición actual del hombre.

La policía dijo que alrededor de 10 manifestantes han sido arrestados en la medida en que se desataron disturbios entre los manifestantes y la policía cerca de la avenida Campos Elíseos y la Asamblea Nacional.

La policía disparó gases lacrimógenos en París para dispersar a los manifestantes, algunos de los cuales arrojaron escombros a la policía antidisturbios que se encontraba frente a la Asamblea Nacional.

La protesta en la capital francesa ha pasado a la Asamblea Nacional y se espera que termine cerca de la Torre Eiffel.

Los activistas del chaleco amarillo, que han llevado a cientos de miles a las calles en los últimos tres meses, ahora están tratando de lograr el éxito electoral, pero el movimiento está políticamente dividido y no tiene un líder designado.

El presidente Emmanuel Macron, el blanco de la ira de muchos manifestantes, parece estar recuperando el apoyo mientras trata de sofocar el movimiento con un debate político nacional. Encuestas recientes muestran que los índices de aprobación de Macron están aumentando.