FBI: Lucha contra crimen, drogas y abuso infantil, afectada por cierre del gobierno

El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos ahora en su quinta semana está afectando la importante lucha contra el contraterrorismo, las drogas y el abuso infantil, entre otros.

Entre el personal que este viernes no recibirá por segunda vez en un mes su cheque de pago, están cientos de miles de agentes federales, como el FBI. La asociación de Agentes del Departamento Federal de Investigaciones emitió un reporte al respecto el martes.

El presidente de la asociación que representa a más de 14.000 exagentes y agentes especiales activos, Thomas O'Connor, abogó a las partes en la Casa Blanca y el Congreso para que encuentren una solución.

Durante una conferencia de prensa en Washington, el martes (22 de enero), O'Connor dijo que, "El hecho de no financiar al FBI socava las operaciones esenciales del FBI, como las designadas para combatir crímenes contra niños, delitos de drogas y pandillas, terrorismo ", dijo O'Connor.

Señaló que su asociación pidió a los agentes que le den ejemplos de cómo les ha afectado personalmente el cierre, y citó algunos de ellos.

Un mensaje de un agente que trabaja en el centro de EE.UU., leído por O'Connor, dice: "He estado trabajando en una investigación a largo plazo del MS-13 durante más de 3 años, hemos procesado a 23 pandilleros de MS-13 por crimen organizado, asesinato relacionado con extorsión, lavado de dinero por extorsión y delitos con armas. Desde el cierre, no he tenido alguien que hable español en la división. Tenemos varios informantes que hablan español. Solo podemos comunicarnos, usando una llamada de tres vías con un lingüista en otra división".

Otra agente en la misma zona dice: "No poder pagar a fuentes humanas confidenciales nos hace correr el riesgo de perderlas y la información que proporcionan para siempre. No es un interruptor que podamos activar y desactivar. Todos los días que continúa el cierre, Los impedimentos operacionales creados por el cierre empeoran y dañan nuestros esfuerzos de contraterrorismo y contrainteligencia en todo el mundo".

Un agente en el oeste de EE.UU. relató cómo la situación lo ha afectado personalmente en su familia. "He sido agente durante 24 años. En los últimos 11 años, mi esposa de 28 años ha luchado contra el cáncer terminal, y por primera vez en mi carrera hemos tenido que pedir ayuda a amigos y familiares para llegar a fin de mes. Me enorgullece ser un agente, me enorgullece servir a mi país y estoy dispuesto a sacrificar mi vida en defensa de la gente y la Constitución. Pero para que mi familia se encuentre en la situación financiera que actualmente estamos debido a la política partidista, me repugna como empleado del gobierno y como ciudadano".

El presidente de la Asociación de Agentes del FBI, Thomas O'Connor, dijo que: "La falta de fondos se está mostrando en todas las investigaciones", y afirmó que no afecta a un solo tipo de investigación. " Se necesitan fondos para dirigir el FBI", enfatizó.

O'Connor agregó: "Pero de manera realista, los agentes del FBI no deberían tener que ir a trabajar a una tienda a llenar estanterías porque no pueden alimentar a sus familias con su trabajo en el gobierno. Todavía están trabajando más de 50 horas a la semana. Entonces, ¿cuándo van a encontrar tiempo para conseguir ese segundo trabajo?. Es ridículo".

En una declaración al final del encuentro con la prensa, O'Connor respondió a una pregunta sobre ¿Cuál sería el peor escenario en términos de seguridad pública si el cierre continuara?.

"El FBI debe estar totalmente financiado para que podamos hacer nuestro trabajo: detener los ataques terroristas, prevenir la actividad criminal, arrestar a los malos. Eso es lo que hacemos. Necesitamos hacer eso, para mantener a este país a salvo" respondió.

Seguridad de Nueva York afectada

En Nueva York, el comisionado de policía de la ciudad, James O'Neill, dijo también el miércoles (23 de enero) que normalmente trata de "mantenerse en su carril", pero que el cierre federal parcial está afectando la seguridad de Nueva York.

"Creo que esto está llegando a mi carril porque ahora estamos hablando de impactar la seguridad de nuestra ciudad, la seguridad de nuestro estado y la seguridad de nuestro país", dijo en un desayuno ofrecido por la Fundación de Policía de la Ciudad de Nueva York.

"Así que necesitamos que la gente tome buenas decisiones en Washington. Para eso les pagan. Están ahí para la gente. No están ahí para ellos mismos".

"Necesitamos algo de sentido común aquí en este país. Todos debemos unirnos por un propósito común y lograr esto", dijo O'Neill.

Otras agencias policiales afectadas por el cierre parcial de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, son entre otras, la agencia de lucha contra las drogas, DEA, la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Patrulla Fronteriza.

El jueves, el presidente Donald Trump sugirió que podría aceptar un compromiso con los demócratas en el Congreso sobre los $ 5.700 millones que ha pedido para construir un muro en la frontera con México.

A cambio de abrir temporalmente el gobierno, Trump dijo que estaría dispuesto a aceptar un "gran pago inicial" para la construcción del muro, si en la negociación se acuerda el pago del resto de los fondos.

En una propuesta que están preparando los demócratas están dispuestos a conceder una cantidad similar a la solicitada por el presidente ($ 5.200 millones) pero para lo que llaman un muro virtual, es decir para mejoras tecnológicas como drones y sensores, así como para más guardias fronterizos. La medida no considera un solo dólar para la construcción de un muro físico como exige Trump.