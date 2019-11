Llegó la Navidad a Hollywood con estreno de "Last Christmas"

DOCTOR SLEEP

Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con "Doctor Sleep", película en la que el personaje principal, Danny Torrance, sigue traumatizado por su aterradora experiencia sufrida en el hotel Overlook hace 40 años.

Mike Flanagan dirige un elenco en busca de la inmortalidad: Rebecca Ferguson, Ewan McGregor, Jacob Tremblay y Bruce Greenwood.

Basado en una novela de Stephen King.

MIDWAY

El director alemán Roland Emmerich estrena su drama de la Segunda Guerra Mundial sobre la Batalla de Midway.

Emmerich ha dirigido películas de gran presupuesto llenas de efectos especiales como "Independence Day" y "Godzilla".

La batalla de Midway ocurrió del 4 al 7 de junio de 1942, y fue tema de una película de 1976 protagonizada por Charlton Heston y Henry Fonda.

La película se centra en el piloto de la Marina de los EE. UU. Richard ‘Dick’ Best, personaje de la vida real, interpretado por el actor británico Ed Skrein.

La película también está protagonizada por Woody Harrelson, Dennis Quaid y Nick Jonas.

PLAYING WITH FIRE

Otra que se estrena es “Playing with fire”, en la que un jefe de bomberos y su equipo rescatan a tres hermanos y tienen que cuidarlos.

Los bomberos pronto aprenden que los pequeños, al igual que los incendios, son impredecibles.

Con John Cena, Keegan-Michael Key y John Leguizamo dirigidos por Andy Fickman.

LAST CHRISTMAS

"Last Christmas", protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding, toma su nombre de la canción de Wham! de 1986.

La película fue coescrita por Emma Thompson quien hace varios años se reunió con el cantante George Michael para discutir un potencial guión.

George Michael murió el día de Navidad de 2016, a los 53 años.

"Last Christmas" está inspirada en canciones de George Michael y del dúo Wham!

Esta semana se dio a conocer una nueva canción grabada por George Michael entre 2012 y 2015, durante sus últimas sesiones de estudio.

"This Is How (We Want You To Get High)", sonará al final de la película.