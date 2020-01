Lizzo, Halsey y Usher cantarán en los premios iHeartRadio

LIZZO

Lizzo, Halsey y Usher se presentarán en los Premios de Música iHeartRadio 2020.

Ya se había anunciado la participación de Justin Bieber en la entrega de premios. Usher también será anfitrión del programa.

Los iHeartRadio Music Awards 2020 se transmitirán el 29 de marzo a las 8 p.m. ET en FOX, en vivo desde The Shrine, en Los Ángeles, es decir, comienza a las 5 pm hora de la costa oeste.

GRETEL & HANSEL

Esta semana se estrena en Estados Unidos una película que pretende ser de terror con el título “Gretel & Hansel”.

En esta cinta, que no es un cuento de hadas, érase una vez una niña que lleva a su hermano a un bosque oscuro para buscar comida y trabajo pero encuentran algo aterrador.

Dirigida por Oz Perkins y co-producida por Brian Kavanaugh-Jones, en “Gretel & Hansel” actúan Sophia Lillis, (de la película “It”), Sammy Leakey y Charles Babalola.

JOKER

Continuando la temporada de premios a lo mejor del cine, el domingo 2 de febrero le toca el turno a los British Academy Film Awards, BAFTA.

La septuagésima tercera ceremonia de los galardones británicos tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres.

“Joker”, del director Todd Phillips, es una de las nominadas a mejor película.

Y el domingo 9 de febrero será la entrega del Oscar, desde Los Ángeles.

JAMES INGRAM

Y ese tema es “Yah Mo Be There” con James Ingram y Michael McDonald. Recordamos a Ingram, quien falleció hace un año, a los 66 años, tras una prolongada batalla contra el cáncer cerebral.

Ingram ganó dos premios Grammy y logró ubicar 8 temas en las 100 calientes de Billboard.

Ingram tuvo dos número uno, primero, un dúo con la cantante de Rhythm and Blues Patti Austin, “Baby come to me”, de 1982, y luego “I Don't Have the Heart”, en 1990.

También grabó el tema "Somewhere Out There", con Linda Ronstadt, para la cinta animada “An American Tale”.