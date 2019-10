Linda Hamilton regresa en "Terminator: Dark Fate"

TERMINATOR

Según expertos, la actriz Linda Hamilton estableció un nuevo estándar para las heroínas de acción, hace más de 30 años, y esta semana regresa a la franquicia de la película "Terminator".

Hamilton, de 63 años, se reúne con Arnold Schwarzenegger y James Cameron para "Terminator: Dark Fate", que se estrena el viernes

En la nueva película el personaje Sarah Connor suma sus fuerzas con una humana mejorada para salvar a un trabajador de una fábrica mexicana. La acción tiene lugar dos décadas después de "Terminator 2: Judgment Day".

Hamilton dijo que se sometió a un entrenamiento intensivo durante un año para poder desempeñar el papel y vivir las decepciones y frustraciones de Sarah Connor años después.

Se dice que la actriz, que estuvo casada con Cameron entre 1997 y 1999, abrió el camino para la representación de mujeres físicamente fuertes en la pantalla.

Hamilton dijo que está ansiosa por regresar a lo que llamó su vida "invisible", su cotidianidad en su casa en Nueva Orleans. También dijo a Reuters que ha establecido una vida muy real y auténtica y que no quiere “que eso cambie cuando vuelva a casa".

MIDWAY

El director alemán Roland Emmerich estrenará su drama de la Segunda Guerra Mundial, el próximo mes, en una película sobre la Batalla de Midway.

Emmerich ha dirigido películas de gran presupuesto llenas de efectos especiales como "Independence Day" y "Godzilla".

La batalla de Midway ocurrió del 4 al 7 de junio de 1942, y fue tema de una cinta de 1976 protagonizada por Charlton Heston y Henry Fonda.

La película se centra en el piloto de la Marina de los EE. UU. Richard ‘Dick’ Best, personaje de la vida real, interpretado por el actor británico Ed Skrein.

También está protagonizada por Woody Harrelson, Dennis Quaid y Nick Jonas.

YOU’RE THE ONE THAT I WANT

La chaqueta de cuero negro y los pantalones ajustados que Olivia Newton-John usó en "Grease" se subastarán esta semana a beneficio del centro contra el cáncer, de la actriz, en Australia.

Se espera que el atuendo que marcó la transición de la recatada estudiante de secundaria a la sexy Sandy Olson en el dueto "You’re the one that I want" con John Travolta en la película musical de 1978 alcance $ 200.000.

La subasta se llevará a cabo en Julien’s Auctions, en Beverly Hills, el sábado 2 de noviembre.