Líderes militares EE.UU. informan a Trump sobre ataque a complejo petrolero saudí

Líderes militares estadounidenses informaron el lunes al presidente Donald Trump sobre los recientes ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita.

Después de la reunión, el secretario de Defensa Mark Esper dijo en Twitter que: "El ejército de Estados Unidos, con nuestro equipo interinstitucional, está trabajando con nuestros socios para abordar este ataque sin precedentes y defender el orden internacional basado en normas que está siendo socavado por Irán".

Trump cuestionó el lunes las afirmaciones de Irán de que no tenía nada que ver con los ataques que destruyeron la mitad de la producción petrolera de Arabia Saudita.

En Twitter, el presidente dijo: "Recuerden cuando Irán derribó un avión no tripulado (de EE. UU.), diciendo a sabiendas que estaba en su 'espacio aéreo' cuando, de hecho, no estaba cerca. Se apegaron firmemente a esa historia sabiendo que era una gran mentira. ¿Ahora dicen que no tuvieron nada que ver con el ataque a Arabia Saudita? Ya veremos".

Un portavoz militar saudí dijo que una investigación inicial sugirió que se usaron "armas iraníes" en el ataque.

Los insurgentes hutíes, respaldados por Irán en Yemen, se atribuyeron la responsabilidad del ataque que redujo la producción diaria de petróleo de los sauditas en 5,7 millones de barriles, pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sin ofrecer ninguna evidencia, culpó a los iraníes y descartó la posibilidad de que el ataque provenga de Yemen.

Medios de comunicación iraquíes informaron que el ataque se lanzó desde el sur de Irak, donde las milicias, respaldadas por Irán, ejercen algo de poder, aunque el gobierno iraquí rechazó la posibilidad de que su territorio fuera utilizado como plataforma de lanzamiento.



El petróleo cotizaba un 14 por ciento más alto el lunes después de que los futuros de referencia establecieron un aumento récord en un día, en términos de dólares.

Trump señaló la voluntad de Estados Unidos, a la espera de más pruebas sobre quién llevó a cabo el ataque a media noche del sábado, para un ataque de represalia. Él dice que las fuerzas estadounidenses están 'armadas y cargadas' para responder.

"Hay razones para creer que conocemos al culpable", tuiteó Trump el domingo por la noche. Agregó que está esperando saber de los sauditas sobre quién creen que está detrás del ataque y "bajo qué términos procederíamos".

Anteriormente, Pompeo había tuiteado que "Irán ahora ha lanzado un ataque sin precedentes contra el suministro de energía del mundo", descontando el reclamo hutí.

Irán calificó las acusaciones de que está detrás del ataque como "mentiras máximas".

Ali Shihabi, el fundador de la Fundación Arabia, dijo a VOA que los objetivos probables en Irán para Estados Unidos o Arabia Saudita "serían refinerías e instalaciones petroleras críticas".

Shihabi dice que, a pesar del tuit de Trump, no se trata de que Riad "decida", que cualquier acción que los saudíes tomen "en represalia por el Golfo, expondrá a las tropas e instalaciones estadounidenses al ataque iraní, por lo que tiene que coordinarse con Estados Unidos".

El erudito del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, Jeffrey Lewis, sostuvo que Trump deje la decisión a los sauditas "es patético".

Lewis, el editor fundador del blog Arms Control Wonk, dijo a VOA que el presidente de los Estados Unidos "claramente se está dejando una salida", por lo que puede declarar que "quería tomar represalias, pero fueron los saudíes quienes dijeron que no".

Lewis agregó que a Trump "le gusta hablar duro y no puedo descartar algo simbólico, pero no creo que tenga el estómago para comenzar una guerra".

Las crecientes tensiones están causando que los precios del petróleo se disparen en las operaciones del lunes.

Los futuros del petróleo de referencia subieron $ 11.73 por barril a $ 71.95 a medida que se abrieron los mercados, el mayor aumento en términos de dólares desde que los futuros comenzaron a cotizarse en 1988, antes de moderarse a medida que avanzaban las cotizaciones.

Trump también anunció el domingo que estaba autorizando la liberación de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo, si fuera necesario, "en una cantidad por determinar" suficiente para mantener los mercados bien abastecidos.

El ataque contra la planta Abqaiq de Arabia Saudita y los campos petroleros de Khurais antes del amanecer del sábado, causó incendios masivos.

Los saudíes dicen que nadie murió ni resultó herido en los ataques, que algunos analistas sospechan que podría haber sido un ataque de precisión con misiles de crucero desde Irán o territorio iraquí.

La destrucción redujo cerca del 6% de la producción diaria mundial.

Las autoridades sauditas están luchando por restaurar las operaciones y dicen que aprovecharían las reservas del país para mantener las entregas.