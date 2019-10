Líderes estadounidenses exhaltan la figura del fallecido legislador afroamericano Elías Cummings

La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton exaltó la imagen del fallecido congresista afronamericano Elías Cummings, durante sus honras fúnebres en la misma iglesia bautista de Baltimore a la que Cummings asistía sin falta.

“Fue un hombre que se plantó firme contra la corrupción”, dijo la también ex secretaria de Estado Clinton sobre Cummings, quien fue sumamente activo en las investigaciones sobre el presidente Donald Trumpo que han resultado en una investigación para un posible juicio político de destitución.

“Nuestro Elías”, dijo Clinton, “podía pedir que bajara fuego del Cielo, pero también oraba y trabajaba por la sanación. Como el profeta Elías, se plantó contra el liderazgo corrupto del Rey Ahab y la Reiba Jezebel”

“Fue un feroz campeón de la Verdad, la Justicia y la Bondad… que supo resistir contra el abuso del Poder”, agregó Clinton.”Tenía poca tolerancia para aquellos que ponían el partido por encima del país, o el partidarismo por encima de la verdad”.

Poco antes de las 10 am, los asistentes al servicio funeral dieron la bienvenida con aplausos a la familia Clinton que ingresó acompañada del ex vicepresidente Joe Biden. Los aplausos se intensificaron al ingresar a la Iglesia el ex presidente Barrack Obama, quien se sentó al lado de la viudad de Cummings.

El ex congresista, quien falleció el 17 de octubre a los 68 años, fue en su juventud un activista defensor de los derechos civiles de los afroamericanos, que llegó incluso a ser agredido por turbas de supremacistas blancos que repudiaban sus esfuerzos por la integración racial de una piscina pública en su ciudad natal.

El ex congresista afroamericano, el primero en recibir honras fúnebres y ser expuesto en el Capitolio del Congreso, fue exhaltado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por la precandidata demócrata a la presidencia, Elizabeth Warren, y por el ex vicepresidente Joe Biden. Se espera que en el extenso programa fúnebre tomen también la palabra los ex presidentes demócratas Bill Clinton y Barrack Obama.

La viuda de Cummings, Maya Rockeymoore Cummings, dijo ante centenares de amigos y seguidores de su esposo reunidos en la Iglesia Bautista Nuevo Salmista, que los ataques de Trump a Baltimore le dolieron mucho al congresista e hicieron más difíciles sus últimos meses de vida.

Trump, enfurecido por el rol de Cummings en las investigaciones sobre su presidencia, se desató diciendo que Baltimore era un lugar “infectado de ratas” donde nadie quisiera vivir. Cummings se limitó a decir que él personalmente le ofrecería un recorrido a Trump para que pudiera ver “las maravillas que se están dando ahora en la ciudad”.