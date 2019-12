Líder demócrata pronostica un veredicto rápido en caso Trump

Fuentes del Congreso de Estados Unidos aseguraron a la cadena noticiosa CNN que la Cámara de Representantes podría realizar su votación sobre si destituir al presidente Donald Trump en esta semana entrante.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jerry Nadler, dijo por su parte a la cadena noticiosa que considera la evidencia sobre Ucrania contra Trump, como parte de un patrón de comportamiento del presidente estadounidense.

Pero este domingo, Nadler aún no aclaraba si sus comentarios sobre “un patrón de comportamiento" significan que en las causales de destitución que están elaborando para el juicio político se incluirá evidencias del reporte especial de Robert Muller, sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones del 2016, y los supuestos esfuerzos de Trump por obstruir esa investigación.

Nadler, en declaraciones a la periodista Dana Nash, del programa “State of the Union”, dijo sentirse confiado en el “sólido” caso que los demócratas tendrían contra Trump, afirmando que “si fuera presentado a un jurado se tendría un veredicto de culpabilidad en tres minutos exactos”.

“Hay evidencia directa considerable”, dijo Nadler, agregando que “el presidente y sus partidarios no deberían hablar de que no hay suficiente evidencia cuando la razón por la cual no tenemos más evidencia aún es porque el Presidente le ha ordenado a todos en el poder ejecutivo que no cooperen con el Congreso en este procedimiento de destitución”.

Nadler, demócrata de Nueva York, hizo estas afirmaciones un día después que su Comité Judicial dio a conocer un informe enumerando los fundamentos históricos para una destitución. El reporte servirá de escenario cuando el lunes se presenten evidencias de los comités e Inteligencia y Judicial, así como la posible presentación de las causales de destitución.

Pero si las causales se basarán solo en el caso Ucrania, o si incluirán también obstrucción de la Justicia en base al informe Mueller, elaborado por el investigador especial, no está claro aún.

“Tendremos que tomar muchos factores en consideración”, dijo Nadler en “State of the Union”. “Cuál es el nivel de prueba para los distintos alegatos? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es el nivel de apoyo en nuestro comité y en la Cámara para cada uno de ellos? ¿De qué exactamente podríamos llegar a convencer al Senado? Todas estas cosas serán tomadas en cuenta, percatándonos de nuevo que todo es parte de un patrón que representa el alegado central”.

Y aunque Nadler advirtió durante el juicio político de su colega demócrata Bill Clinton contra “una destitución con una votación ajustada o una destitución apoyada sustancialmente por solo uno de nuestros partidos políticos y rechazado por el otro", el domingo no mostró mucha preocupación por la falta de apoyo de los republicanos a la posible destitución de Trump.

“Entonces usted está dispuesto a enjuiciar al Presidente sin los votos republicanos, ¿correcto?, le preguntó la periodista Bash.

“Vamos a enjuiciar al presidente, si enjuiciamos al Presidente, lo vamos a enjuiciar en base a fundamentos adecuados y urgentes para defender nuestra república democrática”, respondió Nadler.

El líder demócrata desestimó las quejas republicanas de “parcialización del proceso” diciendo que a los republicanos y al Presidente se les han ofrecido suficientes oportunidades para presentar testigos y evidencias.

“Es asunto de ellos si quieren ser patriotas (leales a la nación) o partidarios (leales al presidente Trump)", respondió.

Pero aunque reconoció que rechazó la solicitud de los republicanos de presentar a ocho testigos, aseguró que lo hizo por considerarlos “irrelevantes”.

“Pueden apelar al Comité Judicial en pleno si desean y votaremos sobre eso. Pero cualquier juez uno valora a cada testigo en base a su relevancia”,dijo Nadler, insistiendo que a los republicanos se les ha ofrecido todo procedimiento y toda imparcialidad.

“Tienen todo el tiempo requerido (para llamar testigos)”, dijo Nadler a Bash, refiriéndose a las normativas de la Cámara que le obligan a dar a los republicanos un día para llamar a sus testigos.