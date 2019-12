La leyenda del “Triángulo de las Bermudas” empezó un 5 de diciembre

El 5 de diciembre de 1945 hubo una misteriosa desaparición del Vuelo 19, un escuadrón de cinco bombarderos TBM Avenger, con 14 personas a bordo. Otro avión, que iría a su rescate, tampoco dejó rastro. En total desaparecieron 27 hombres y 6 aviones.

Fue así como empezó a conformarse la popular leyenda del Triángulo de las Bermudas, una línea imaginaria que une las islas Bahamas con San Juan de Puerto Rico y las costas de la Florida.

El periodista José Antonio Ponseti realizó una ardua investigación para saber qué fue lo que pasó realmente con ese avión y si los pasajeros de la aeronave, tal y como aseguran algunas teorías, sobrevivieron.

“Lo que me obsesiona es que 21 días después de todo esto, al hermano de uno de los desaparecidos le llega un telegrama que le dice: "Te están informando mal sobre mí, estoy muy vivo", y lo firmó con el sobrenombre que lo llamaba su madre cuando era pequeño”, comentó Ponseti.

Una larga investigación

Así que el español empezó a “desandar lo investigado” con informes de la Marina de Estados Unidos, además de testimonios y familiares con el objetivo de arrojar algo de luz a este caso.

“Todos esos informes están escritos a máquina de escribir, hay párrafos en los que tienes que hacer maravillas para poder entenderlo, pero creo que eso le aporta una emoción maravillosa a la hora de buscar y de investigar”, reconoció durante una entrevista con la Voz de América.

Con el paso de los años, esta extraña desaparición se convirtió en la primer leyenda del Triángulo de las Bermudas. “¿Generamos una investigación pensando en que esto que pasó tiene una parte de inexplicable o también intentamos desmontar esa parte?”, se preguntó el autor antes de empezar a recopilar datos.

En torno a la desaparición del Vuelo 19 ha habido muchas leyendas urbanas. Historias que no se han podido confirmar, pero tampoco desmentir. Por eso, Ponseti trató de ser lo más fiel a la realidad para dar una justificación a lo que, supuestamente, había pasado en este lugar.

¿Qué pasa en el Triángulo de las Bermudas?

Después de todo, dice, puede asegurar que “el Vuelo 19 no desapareció en el Triángulo de las Bermudas, pero han pasado tantas cosas y tantas desapariciones de barcos y aviones” que Ponseti no se atreve a decir “que no exista”.

La leyenda de ese triángulo imaginario empezó a darse a conocer en los años cincuenta, cuando la prensa lo bautizó con ese nombre. Después, entre la década de los sesenta y ochenta, las historias se popularizaron y muchas de ellas aún no tienen una explicación.

“Había gente que no viajaba porque creían que iban a pasar por el Triángulo de las Bermudas y podían desaparecer, pero eso ha cambiado mucho”, dijo.

José Antonio Ponseti se enteró de esta historia a los 12 años, cuando leyó un libro de Charles Berlitz que versaba sobre algunos casos extraños que se habían producido en esa zona.

Cuando se mudó al sur de la Florida, se dio cuenta de que aquí había una comunidad que seguía recordando lo que pasó ese 5 de diciembre. “Hacen una ceremonia con veteranos de guerra y han montado un monumento en Fort Lauderdale -al norte de Miami- en recuerdo a los desaparecidos del Vuelo 19”, comenta.

El libro de Ponseti, un éxito en Iberoamérica

Su primer libro “Vuelo 19” ha sido un éxito de ventas en Estados Unidos, América Latina y España. No ha podido culminar toda la investigación y promete seguir escudriñando hasta el final para averiguar lo qué pasó.

De hecho, el próximo mes de febrero tiene pensado ir al parque natural de los Everglades, en Florida, donde se supone que cayó uno de los aviones, “una zona en la que no se ha estado nunca”.

“Desconozco si voy a encontrar algo, pero es la promesa que le hice a John, uno de los investigadores que murió el año pasado, y lo voy a cumplir”, aseguró.

Mientras tanto, José Antonio Ponseti ya piensa en su próxima novela. ¿La segunda parte del Vuelo 19? No. Esa tendrá que esperar. De momento, ya prepara otra historia con otra desaparición. Esta vez en su natal España.