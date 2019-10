Republicanos interrumpen investigación de destitución de Trump, mientras funcionaria testifica

Los legisladores republicanos, alentados por el presidente Donald Trump a endurecerse en la lucha contra los intentos de los demócratas de acusarlo, interrumpieron el miércoles la investigación de juicio político de la Cámara de Representantes de Estados Unidos e impidieron que un funcionario del Pentágono testificara.

Los republicanos irrumpieron en una sala de audiencias donde Laura Cooper, la oficial de defensa de EE. UU. que supervisa los asuntos de Ucrania y Rusia, debía testificar a puerta cerrada y comenzó a gritar, dijeron legisladores y asistentes.

La alta funcionaria acudió el miércoles a la Cámara de Representantes para testificar a puerta cerrada como parte de una investigación de juicio político al presidente Donald Trump.

Su testimonio llega un día después de que un alto diplomático estadounidense testificara que le dijeron que Trump había ordenado retener la ayuda militar a Ucrania a menos que el presidente del país hiciera pública su promesa de investigar a los demócratas.

La investigación de juicio político se centra en la solicitud de Trump para que Ucrania investigue a un rival interno, el demócrata Joe Biden, para su beneficio político personal.

En una confrontación dramática durante una investigación cada vez mayor que amenaza la presidencia de Trump, incluso cuando busca la reelección el próximo año, se llamó a la policía del Capitolio para que limpiara la sala y ordenara, dijo un asistente republicano del Congreso.

Un testigo dentro de la sala dijo que los republicanos trajeron teléfonos celulares a las instalaciones de alta seguridad donde los dispositivos electrónicos están prohibidos.

"Están asustados. Están tratando de detener esta investigación", dijo el representante demócrata Ted Lieu. "No quieren escuchar al testigo Cooper hoy. Saben que se entregarán más hechos que son absolutamente condenatorios para el presidente de Estados Unidos".

Trump dijo el lunes a los periodistas que "los republicanos deben endurecerse y luchar" contra el juicio político, diciendo que los demócratas son "viciosos y se mantienen unidos".

"Nunca termina. ¡Los no hace nada de los demócratas son terribles!" escribió temprano en Twitter el miércoles, y remató diciendo que "¡el caso está MUERTO!".

El representante republicano Mark Meadows dijo a los periodistas sobre la situación en la sala de audiencias: "Hay alrededor de 20 miembros (legisladores) allí, al menos una docena que no están en los tres comités (que lideran la investigación). Y van a esperar hasta que haya un proceso más abierto y transparente".

Los republicanos han calificado de injustas las reglas para la investigación de juicio político establecidas por los líderes de la Cámara liderada por los demócratas. La Constitución de Estados Unidos le da a la Cámara amplia libertad sobre cómo llevar a cabo el proceso de juicio político y establecer reglas para la investigación.

El testigo que vio los hechos dijo que los legisladores republicanos pasaron al personal de la Policía del Capitolio y comenzaron a gritar, expresando sus objeciones a las decisiones tomadas por los líderes demócratas de la Cámara de celebrar declaraciones en sesiones cerradas y no publicar transcripciones del testimonio.

El representante republicano Matt Gaetz, un franco partidario de Trump que dirigió la acción del miércoles, había intentado ingresar a la sala del comité la semana pasada, pero fue rechazado porque no era miembro de ninguno de los tres comités que lideran la investigación.

El representante demócrata Stephen Lynch, a quien se le permite asistir a las declaraciones como miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo que Cooper no testificó. Un asistente dijo que los procedimientos relacionados con la acusación del día fueron suspendidos por el momento.

"Intimidar"

El representante demócrata, Eric Swalwell, dijo a los periodistas que los republicanos habían comprometido un área segura del Capitolio, obstruyendo la investigación de juicio político e intentaron intimidar a un testigo, pero que no retrasarían la investigación de juicio político en general.

"Vemos esto como un esfuerzo no solo para intimidar a este testigo sino también a los futuros testigos de que se presenten. No va a funcionar", agregó Swalwell. "No vamos a ser disuadidos", agregó Swalwell.

Cooper, el subsecretario de defensa adjunto para Rusia, Ucrania y Eurasia, llegó temprano para dar testimonio y se esperaba que enfrentara preguntas sobre la decisión de Trump este año de retener $ 391 millones en asistencia de seguridad a Ucrania aprobada por el Congreso.

En testimonio de la investigación del martes, William Taylor, el principal diplomático de EE.UU. en Ucrania, dijo que Trump había hecho que la ayuda dependiera de que Ucrania anunciara que realizaría investigaciones con motivaciones políticas que el presidente exigió.

Hasta ahora, pocos republicanos parecen inclinados hacia la destitución de Trump, aunque ha habido algunas grietas en su apoyo. El senador John Thune, el republicano número 2 del Senado, dijo a los periodistas que la imagen pintada por el testimonio de Taylor "basada en los informes que hemos visto no es buena".

Antes de que se asaltara la sala de audiencias, decenas de republicanos de la Cámara de Representantes comparecieron ante los reporteros denunciando el proceso de destitución de los demócratas como una "broma", un "trabajo ferroviario", una "farsa" y un "estilo soviético". Se quejaron de que el testimonio se estaba tomando en privado en lugar de en audiencias públicas y que la Cámara no celebró una votación que autorizara formalmente la investigación.

"Es una farsa y es hora de que termine", dijo el congresista republicano Mark Walker.

La investigación podría llevar a la Cámara a aprobar cargos formales conocidos como artículos de juicio político, lo que provocará un juicio en el Senado controlado por los republicanos sobre si destituir a Trump de su cargo.

Cuando llegó al Capitolio de EE. UU., Cooper no respondió las preguntas de los periodistas. Aparentemente apareció voluntariamente ante los legisladores ya que el Pentágono no le había impedido testificar. La administración Trump había tratado de bloquear el testimonio de varios otros funcionarios actuales y anteriores.

Taylor declaró que el enviado de Estados Unidos a la Unión Europea le dijo que Trump había vinculado la liberación de la ayuda a las declaraciones públicas del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy de que investigaría a Hunter Biden quien forma parte del directorio de una compañía de energía ucraniana llamada Burisma, y una teoría de conspiración desacreditada de que Ucrania, y no Rusia, se entrometió en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

La investigación de juicio político, provocada por un denunciante que es miembro de las fuerzas de inteligencia de EE. UU., Se centra en una llamada telefónica realizada el 25 de julio en la que Trump le pidió a Zelenskiy que llevara a cabo esas dos investigaciones. Zelenskiy estuvo de acuerdo durante la llamada. La ayuda se proporcionó más tarde.