Legisladores opinan sobre si "pagos ilegales" son suficientes para impugnar a Trump

El principal demócrata en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes cree que sería una "ofensa impugnable" si se demuestra que el Presidente Donald Trump dirigió pagos ilegales ilegales a mujeres durante la campaña de 2016.

Pero el legislador Jerry Nadler, de Nueva York, que se espera que presida el panel en enero, dice que no está claro si eso solo justificaría que el Congreso inicie un proceso de juicio político.

Nadler dijo en el programa "Estado de la Unión" de CNN que el Congreso, el Departamento de Justicia y el fiscal especial deben llegar al fondo de las denuncias, incluidas las preguntas sobre mentir acerca de acuerdos comerciales con los rusos y la posible obstrucción de la justicia.

En documentos legales presentados el viernes, los fiscales vincularon por primera vez a Trump con un delito federal y lo acusaron de dirigir los pagos a mujeres que afirmaban haber sostenido relaciones extramaritales con él. El mandatario ha negado las irregularidades.

Por su parte, el senador independiente de Maine, Angus King, advirtió el domingo que no hay suficientes pruebas públicas en este momento para impugnar al presidente Donald Trump sin que el tema se convierta en una guerra de partidos. "Mi preocupación es que si el juicio político se avanza hacia la evidencia que tenemos ahora, al menos un tercio del país pensaría que solo fue una venganza política y un golpe de estado contra el presidente", dijo King en "Meet the Press" de NBC. "Eso no nos serviría en absoluto".

King agregó que, como miembro del Comité de Inteligencia del Senado, tiene acceso a información adicional sobre la investigación del fiscal especial que no está disponible para el público. "Podemos llegar allí, pero no estamos allí ahora", dijo el senador, quien generalmente vota con los demócratas.