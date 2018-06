Lady Gaga celebra Mes del Orgullo Gay

GAGA

Lady Gaga compartió un mensaje del Mes del Orgullo Gay a través de Twitter sumándose a Ariana Grande, Meghan Trainor y Taylor Swift para desearle lo mejor a la comunidad LGBT.

Compartiendo una foto de ella y su madre Cynthia Germanotta, la cantante de "Born This Way" ofreció un tweet en nombre de la Fundación Born This Way.



Creada en 2011, The Born This Way Foundation es una organización sin fines de lucro que tiene como objeto empoderar a los jóvenes e inspirar valentía.



MOZART

Una partitura de Mozart y una carta de Vincent Van Gogh se encuentran entre cientos de artículos de compositores, artistas y escritores que serán subastados próximamente, en París, como parte de una serie de ventas destinadas a liquidar una colección de 130.000 artículos de arte, música y obras literarias creadas por el grupo francés Aristophil.

El grupo quebró en 2015 y el fundador de Aristophil, Gerard Lheritier, ha sido investigado por fraude, cargo que ha negado.

La primera venta tuvo lugar en diciembre y la siguiente ronda arranca esta semana, con la partitura de Mozart estimada entre 120.000 y 150.000 euros y una carta con ilustraciones de Van Gogh a su amigo Anthon van Rappard que se calcula sea subastada alrededor entre 250.000 y 300.000 euros.

INVICTUS GAMES 2018

El príncipe Harry y su esposa, la estadounidense Meghan Markle, visitarán Australia, Fiji, Tonga y Nueva Zelanda a fines de este año en una gira que coincidirá con la celebración en Sydney de los Invictus Games, dijo Kensington Palace.

La pareja, que recibió los títulos de Duque y Duquesa de Sussex cuando se casaron el mes pasado, está estrechamente relacionada con los juegos, una competencia deportiva para militares heridos y enfermos o veteranos militares fundada por Harry en 2014. Los juegos se desarrollarán del 20 al 27 de octubre.

La primera vez que ambos fueron fotografiados juntos fue en la ceremonia de apertura del evento, en Toronto, el año pasado.

BOURDAIN

No queremos despedir el programa sin antes recordar al chef Anthony Bourdain.

Su legado más importante quizá fue recordarnos que siempre debemos estar agradecidos y aprovechar cada momento, porque todo puede cambiar en un segundo.