La Unión Europea podría reunirse la próxima semana sobre demora del Brexit

Es poco probable que la Unión Europea decida sobre la demora del Brexit en la cumbre de líderes que arranca el jueves en Bruselas, dijo el miércoles el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, indicando que es posible que tengan que volver a reunirse la próxima semana.

Se espera que la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, pida a la UE una demora para el Brexit, previsto para el 29 de marzo, antes de la reunión del conocido como Consejo Europeo, que reúne a los líderes de los 28 socios comunitarios.

Los detalles siguen sin estar claros, pero los problemas de la dirigente se agravaron cuando el presidente de la Cámara de los Comunes decretó antes esta semana que no podía volver a someter a votación parlamentaria el mismo acuerdo de divorcio que ya fue rechazado en dos ocasiones.

Lea: May busca aplazamiento del Brexit tras freno a una tercera votación sobre acuerdo.

El caos político en Gran Bretaña está causando una creciente exasperación entre los líderes de la Unión Europea. Preguntado por la radio alemana Deutschlandfunk sobre qué necesita May para lograr un aplazamiento esta semana, Juncker, quien preside la rama ejecutiva del bloque, señaló que “debe aprobar el acuerdo negociado y presentar ideas claras sobre un calendario”.

“Mi impresión es (...) que esta semana en el Consejo Europeo no habrá una decisión, pero que probablemente tengamos que reunirnos la próxima semana, porque la señora May no tiene acuerdos en nada, ni en su gobierno ni en el parlamento”, agregó Juncker.

“Mientras no sepamos a qué podría decir sí Gran Bretaña, no podemos alcanzar una decisión”, explicó.

Una demora en la salida del país del bloque necesitaría la aprobación de los otros 27 países. Juncker indicó que “con toda probabilidad” Gran Bretaña no se irá el 29 de marzo, pero destacó la insistencia de Bruselas en que no reabrirá el acuerdo de retirada negociado minuciosamente y que los legisladores británicos no aceptan.

“No habrá renegociación ni nuevas negociaciones ni garantías adicionales además de las garantías adicionales que ya se han concedido”, declaró.

“Seguiremos hablando con los británicos. No estamos en un estado de guerra con Gran Bretaña, estamos en un estado de negociación, pero las negociaciones han concluido”, dijo Juncker.