VIDEO INFO

SOURCE: VOA CN

STORY NUMBER:

DATELINE:

EL MUNDO AL DÍA

Video Package Cut Sheet

STORY NAME: MARTES 01.07.20 – La tecnología enfrenta retos en 2020 - LAURA

INTRO TEXT: En medio de las tensas relaciones entre Washington y Silicon Valley cerró el 2019. Asuntos como la competencia entre compañías de tecnología, privacidad, información encriptada, son algunos de los puntos de quiebre. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América.

SLUG: La tecnología enfrenta retos en 2020

LIST NAMES / TIMES:

00:15 – 00:20

Richard Blumenthal

Senador Estadounidense

00:40 – 00:48

Carl Guardino

Silicon Valley Leadership Group

01:11 – 01:18 – Vía Zoom

Sally Hubbard

Open Markets Institute

TRT: 01:31

OUTCUE: … Laura Sepúlveda, Voz de América.

==

STORY NAME: La tecnología enfrena retos en 2020

SLUG: La tecnología enfrena retos en 2020

((INTRO SUGERIDO))

En medio de las tensas relaciones entre Washington y Silicon Valley cerró el 2019. Asuntos como la competencia entre compañías de tecnología, privacidad, información encriptada, son algunos de los puntos de quiebre. Informa Laura Sepúlveda.

((OFF))

La indignación de Washington hacia Silicon Valley parece seguir en aumento. Legisladores estadounidenses no dan tregua a la regulación de las empresas. Los senadores Richard Blumenthal y Elizabeth Warren han dado a conocer su punto de vista.

((Sen. Richard Blumenthal))

"People are angry and scared more than ever before. They don't care if it's a federal or a state law. They want a law."

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"La gente está molesta y asustada como nunca antes. No les interesa si es una ley federal o estatal. Quieren una ley”.

((Voz de Elizabeth Warren en publicidad))

((Courtesy: YouTube/Warren campaign))

"It’s time to break up these big companies. So they don’t have so much power over everyone else. I’ve got a plan to protect consumers and competition."

((TRANSLATION))

Voz de mujer

"Es hora de dividir estas grandes empresas, para que no tengan tanto poder sobre los demás. Tengo un plan para proteger a los consumidores y la competencia".

((OFF))

Grandes empresas de tecnología están siendo blanco de críticas, tanto por parte de los demócratas como de los republicanos. Opina Carl Guardino líder del grupo Silicon Valley.

((Carl Guardino, Silicon Valley Leadership Group))

"It’s fascinating when you think of the relationship between the nation’s capital and the world’s innovation capital. While it is not headed for divorce court, it is not the blossoming romance that it once was."

((TRANSLATION))

Voz de Hombre 2

"Es fascinante cuando piensas en la relación entre la capital de la nación y la capital mundial de la innovación. Si bien no se dirige a la corte de divorcio, no es el romance floreciente que alguna vez fue".

((OFF))

Amenaza de sanciones por violación de términos de privacidad y millonarias multas por venta de base de datos, son potenciales riesgos para empresas que no solo se verían obligadas a transformar su modelo de negocio en Estados Unidos. Opina Sally Hubbard de Open Markets Institute, vía Zoom.

((Sally Hubbard, Open Markets Institute))

((Courtesy Zoom))

"This is a global issue. These are global monopolies….. I think people are looking to America to take a leadership role to rein in our own companies. ”

((TRANSLATION))

Voz de Mujer 2

"Este es un problema global. Estos son monopolios globales ... creo que la gente está mirando a Estados Unidos para asumir un papel de liderazgo para controlar nuestras propias empresas".

((OFF))

A las tensiones con Silicon Valley se suma la preocupación de Washington sobre el crecimiento global de China en materia de comunicaciones y por ende el manejo de los datos de los usuarios.

Laura Sepúlveda, Voz de América.