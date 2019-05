“Fama el musical” de Luis Salgado en el Teatro GALA de Washington

El reconocido director y coreógrafo, Luis Salgado, vuelve una vez más al escenario del Teatro hispano GALA para presentar un nuevo reto en el género musical: “Fama”, un título complejo, pero que Salgado ha sabido, como él mismo menciona, “latinizar”.

“En mi anterior producción con GALA, el también musical In the Heights fue más fácil mostrar la multiculturalidad porque en sí el espectáculo planteaba ese concepto de la diversidad, pero con FAMA ha sido mucho más complejo. Mi trabajo ha consistido en adaptar el libreto. Como director y coreógrafo no he hecho otra cosa que quererlo latinizar”, cuenta a la Voz de América, Luis Salgado.

Al parecer, su fórmula ha dado buenos resultados y Salgado de la mano con GALA está generando muy buenas críticas a dos semanas del estreno de FAMA, el espectáculo conocido más por la película, la serie de televisión y el musical en Broadway, pero que ahora se puede apreciar en un espacio teatral diverso y multicultural en la capital estadounidense.

"Movimiento cinético nítido ... y el estallido de talentos es emocionante ... El trabajo es tan sólido como el de 'In The Heights' de la compañía hace dos años", comenta el crítico del Washington Post, Nelson Pressley.

Para lograrlo, Salgado ha tenido que hacer cambios muy drásticos en los papeles de los protagonistas a través de los cuales plantea temas como el ser dominicano y judío dentro de la comunidad hispana, los retos y trabajos de los inmigrantes recién llegados, las relaciones maestro-alumno y cómo puede un padre lidiar con un hijo que consume drogas; todo con el objetivo de enviar el mensaje del poder que tienen los hispanos para luchar y perseguir sus sueños.

“Es muy lindo ver un título tan estadounidense –como es FAMA o FAME” representado muy concretamente desde la perspectiva hispana”, asegura el director del musical.

Para crear este nuevo proyecto, Salgado tuvo que empezar de cero, fue como “reinvertar algo que ya existió”, cuenta. “Lo complicado no radicó en adaptar los textos o hacer las traducciones sino eno crear la manera cómo le transmites al público tu propuesta para que entiendan el mensaje”, cuenta Luis Salgado.

“Creo que el público se va llevar mucha energía, mucha alegría, mucha risa, pero al mismo tiempo muchos temas para pensar”, asegura el director.

La “Fama” de Luis Salgado

La fama personal no es ajena a Luis Salgado. Su anterior trabajo con GALA “In the Heights” obtuvo nueve premios Helen Hayes, el mayor reconocimiento al teatro y las artes en la ciudad de Washington. El mensaje que quiere enviar Salgado con su “Fama reinventada” es que la fama es “incierta y no es otra cosa que una ilusión”.

“A lo que debemos apuntar es a trabajar con compromiso y con propósito para ver los resultados. La fama realmente no existe, lo que existe es el trabajo duro”, indicó a VOA Salgado.

Otro de los temas presentes en la propuesta de Salgado es la realidad que atraviesan los jóvenes soñadores o dreamers. “La idea de los dreamers siempre ha estado muy cerca de mí, yo tenía una academia de baile en Puerto Rico que se llamaba así y eso era para mí ‘dreamers”, soñar en bailar, soñar en actuar, soñar en hacer lo que amo, sin embargo, debido a la realidad política que vivimos el espectáculo se convierte en una metáfora del que sueña por venir a EE.UU. desde otro lugar a alcanzar sus sueños”, asegura Salgado.

En el musical Fama, los alumnos de la academia representan a estos jóvenes soñadores que entregan alma, vida y corazón por sus sueños. De esa manera, Salgado busca contribuir con su granito de arena para llamar la atención sobre temas que se viven en la sociedad actual.

“Para mí el arte es una forma de hacer una diferencia en el mundo, independientemente de quienes te critican o te alaban, mi trabajo es plantear la pregunta que nos permita avanzar”, indica Salgado.

“Me encanta contar esta historia y que retumbe cerca a la Casa Blanca. Me encanta profundizar en este tipo de proyectos porque GALA es importante para la comunidad hispana y me parece muy valioso contar este tipo de historias y que retumbe en la Casa Blanca el mensaje de lo valioso de la comunidad hispana”, concluyó Luis Salgado.

"FAMA el musical" estará en cartelera hasta el 9 de junio en el Teatro GALA.